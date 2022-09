Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det vart så stille etter valet, men kanskje er det stille før stormen? Og stormen vi ventar på, er det første statsbudsjettet finansminister Vedum har heilt styring over.

Saka og bakgrunnen er denne: Etter ei opptrapping frå den raudgrøne regjeringa har Solberg-regjeringane nesten radert heilt bort det mest målretta distriktspolitiske verkemiddelet: det regionalt differensierte investerings- og oppstartingstilskotet for bedrifter.

Dette er eit verkemiddel som aldri har kosta mykje, men som har vore effektivt. Om det blir trappa opp frå nesten ingenting til 1-1.5 milliardar vil regjeringa få distriktspolitisk klapp på skulderen.

Det vi fryktar, er at regjeringa vil bruke rentespøkelset til å grunngje å ikkje gjere denne distriktspolitiske ekstrainnsatsen. Ei slik grunngjeving er det ingen grunn til å akseptere. Det er eit spørsmål om å prioritere det som vart lovd i valkampen.

Dette verkemiddelet er så viktig i den tida vi nå går inn i fordi eit næringsbygg i distrikta er verd berre det halve den dagen eigaren set nøkkelen i døra. Derfor tør ikkje næringsdrivande å satse i distrikta, men heller der bygget kan selgast med forteneste om det blir behov for sal.

Normann-utvalet (Demografi-utvalet) har vist at det same gjeld for bustadar. Dersom regjeringa ville innføre eit nytt og kraftfullt verkemiddel for første gongen på fleire tiår, ville slik investeringsstøtte også til bustadar vere eit etterlengta grep.

Men la oss tenke oss det som dessverre ikkje er heilt utenkjeleg: at regjeringa vel å ikkje satse meir på distrikta på grunn av det Finansdepartementet kallar «full kapasitetsutnytting», eit stikkord for full sysselsetting. I så fall bør Stortinget ta grep og peike på at det er mogleg, og i denne situasjonen riktig, å omprioritere også innafor dei distriktspolitiske verkemidla.

Dei heilt dominerande, og verkeleg kostbare distriktspolitiske verkemiddelet er den regionalt differensierte arbeidsgjevaravgifta. Dette verkemiddelet vart innført i den stikk motsette situasjonen som vi har nå: høg arbeidsløyse og stor undersysselsetting på bygda. Da var dette eit riktig verkemiddel.

Undersysselsetting er det framleis i den ytterste periferien, men i resten kan den differensierte arbeidsgjevaravgifta erstattast med meir målretta tiltak. Høgre arbeidsgjevaravgift i kommunar på lågast sentralitetsnivå er eit godt alternativ. Dette frigjev store pengar. Vil Stortinget kan det bli investeringstilskot både til næringsbygg og bustadar.

Så ventar vi spent på statsbudsjettet.