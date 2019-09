Årsaka er naturlegvis at det vert produsert for mykje mjølk. I heile etterkrigstida har mjølkeproduksjonen vore innretta slik:

• Det er avla fram dyr som produserer stadig meir mjølk.

• Desse dyra produserer på importert kraftfôr.

• Auka produksjon fører til overproduksjon.

• Dette har ført til at dei minste produsentane er pressa ut og store beiteområde er gått ut av produksjon/bruk.

• Bondeorganisasjonane saman med staten har sett i verk tiltak. To prisordninga for mjølk, kvotesystemet for mjølk, redusert forholdstal osb osb.

Me kan ikkje halda fram slik. No må det settast i verk tiltak som verka:

• Flytt tilskot frå tilskot pr. liter til tilskot pr. dyr.

• Høgast tilskot til dyr som kan gjera seg nytte av dei unytta beiteressursane. Eg tenkjer på dei gamle norske kurasane og på Jersey-kua.

Dette vil føra til at færre mjølkeprodusentar gjev opp. Det vil føra til redusert produksjon og ikkje minst, bonden vil ikkje få redusert si inntekt. Tiltaket vil og gje reduserte klimautslepp.