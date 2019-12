For enkelt frå Monica Mæland

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) fastslår i eit innlegg i Nationen den 17. desember at distriktskommunane i Norge har mykje areal og flotte naturområde.

Byfolk liker å bruke fritida si i naturen, noko som gir eit godt grunnlag for hyttebygging. «Utbygging og bruk av hytter og turistanlegg gir lokale arbeidsplasser. Det styrker grunnlaget for butikker og servicetilbud, tilrettelagte friluftsområder, kulturtilbud, oppgraderte veger og annen infrastruktur. Dette kommer også fastboende til nytte», skriv Mæland.

For å gjera næringa enda meir berekraftig og lønnsam viser Mæland til kommunane som nå slår seg saman. Mæland skriv at dei små kommunane har for liten kapasitet og kompetanse til å løyse planleggingsoppgåvene sine. Mæland seier òg at større kommunar vil få kompetanse til å planlegge og gjennomføre tett utbygging nye hytteområde og fortetting av eksisterande hyttefelt, noko som blant anna vil redusere transportbehovet.

Høgskolen i Innlandet, som Mæland viser til, har analysert verdiskaping knytt til hyttebygging i Norge. Analysen har mange funn som viser at bildet er langt meir komplekst enn det Mæland gir inntrykk av. Kommunesamanslåing er i alle fall ikkje nødvendigvis svaret. Analysen viser til Hemsedal kommune som eit døme på stor vekst innan hytteutbygging og reiseliv som skaper store utfordringar. Kapasiteten på skular, helse- og omsorg og kommunal administrasjon er sprengt og det er naudsynt med større investeringar.

Hytte og reiseliv gir totalt sett små skatteinntekter jamført med kostnadene. Dette skuldast at arbeidskrafta er lågtlønt og at dei store kommersielle aktørane skattar til andre kommunar. Analysen konkluderer vidare med at det er få vinnarar, men mange taparar blant hyttekommunane. Vinnarane er kommunane der hytteprodusentane er lokalisert.

Det store fleirtalet av fritidshuskommunar har ikkje slike bedrifter. Dette fører til at dei tapar ved at dei ikkje får ta del i sjølve bygginvesteringa. Eit anna funn er at alpindestinasjonane bygger opp butikkar og servicetilbud rundt alpinsenteret, som regel langt frå kommunesentrumet der lokalbefolkninga held til.

For mange hyttekommunar er eigedomsskattlegging av fritidsbustader nødvendig for å få økonomien til å gå rundt. Det mange ikkje er klar over er at den enkelte hyttekommune er pålagt å gi helsetenester til deltidsinnbyggaren utan at dei får dekt desse utgiftene.

Hyttekommunane må til dømes stille opp med hjelpemiddel og heimesjukepleie for å ta hand om pleietrengande pasientar som er på hytta si. Øyer kommune, som har 5500 innbyggjarar, har nesten seks gonger så mange innbyggjarar i høgsesong. Kommunen må derfor ha ei bemanning innan heimeteneste med tilhøyrande bilpark, som naturleg nok er vanskeleg å justere etter behov.

Nå som Mæland og regjeringa har redusert eigedomsskatten med opptil 30 prosent, samstundes som dei ønskjer ytterlegare reduksjon, vil dette gjera det enda vanskelegare for hyttekommunar som Øyer å få dekt utgiftene sine til heimetenester som dei er pålagt. Tilrettelegging for hytteutbygging er ikkje rein netto for kommunane om Mæland trur det.

Eit anna bodskap til Mæland (og regjeringa), er den tunnslitte frasa om at vi ikkje kan leve av statlege arbeidsplassar. Eg trur alle er einige om at vi ikkje kan leve av statlege arbeidsplassar. Likevel er det slik at staten har eit ansvar for å legge til rette for eit godt fundament som sørgjer for utvikling av eit godt tenestetilbod over heile landet.

Enkelt sagt dreier dette seg om at kommunane må få midlar til å løyse dei oppgåvene dei er pålagt å gjennomføre. Da vil kommunane kunne få overskot både økonomisk og mentalt til bidra og stimulere til privat vekst og næringsutvikling.

Når Mæland seier at kommunane har for liten kompetanse og for liten kapasitet, er det ho som kommunalminister som har ansvaret for at dei ikkje har det.

Avslutningsvis vil eg legge til at hytteutbygging utan tvil har tilført enkelte distriktskommunar både inntekter og sysselsetting i positiv forstand. Utan å gå meir inn på den diskusjonen nå er det naturleg å stille spørsmål ved kor berekraftig denne næringa er i det lange løp.

I 2018 genererte folk i Oslo-området ca. 1 million køyreturar til og frå hytta. Når regjeringa legg opp til at ein skal kutte i deler av matproduksjonen for å få oppnå ein berekraftig klimapolitikk, heng ikkje eg med når den same regjeringa kallar hytteutbygging ei berekraftig næring.