Folks betalingsevne bestemmer prisene

Ville julematen blitt billigere neste år? La oss tenke denne tanken helt ut. Den er nemlig viktig.

Ville Norge blitt et slags BILLIG-NIRVANA? Der enorm kjøpekraft går hånd i hånd med lave priser. Det ville i så fall vært helt unikt! Og Norge ville vært det eneste stedet i hele verden der dette skjer!

Det er selvsagt lov å tro på det. Akkurat som det er å tro på at lavere moms gir billigere mat. Eller på at julenissen er en hvit gammel mann med veldig langt skjegg.

Men jeg tror selv økonomer (som meg selv), politikere og alle andre som tenker seg om én gang eller tre, innser at dette ikke vil skje. Ja, at det ikke kan skje.

Det er en utopi. For vi lever i en markedsøkonomi.

Der er det folks betalingsvilje og -evne som bestemmer prisene. Og ikke noe annet. For høye kostnader kommer også som et resultat av høy kjøpekraft. Og ikke omvendt.

Annonse

Det som videre ville skje var at dagligvarekjedene ville fått det usedvanlig tøft. Noe som hadde vært helt OK, vil nok mange mene. Men de som tar over dette markedet bestående av mennesker med verdens høyeste kjøpekraft hadde heller ikke gitt bort produktene de kom drassende med fra utlandet. De er kjøpmenn, tross alt. De hadde selvsagt skjønt at de kan kreve mye høyere priser her enn andre steder. Så det ville de selvsagt gjort. Fortere enn svint.

Så til neste jul ville vi sittet med tysk ribbe, dansk leverpostei, poteter fra Litauen og øl fra Polen til nøyaktig samme høye priser som før. Trolig hadde de vært enda litt høyere.

Vi får ønske oss til jul at dette ikke skjer og at vi også til neste år finner gode norske jordbruksprodukter i butikkene og at vår evne til å brødfø oss selv har blitt betydelig bedre enn tilfellet er i dag.

For at dette skal kunne skje må det bli lønnsomt å produsere norsk mat på norske ressurser. Det er det ikke i dag.

I dag er det tre aktører som stikker av med mesteparten av verdiskapningen i jordbruks- og matproduksjonen. De putter så og si hele importvernet i egen lomme! Uten å verken takke eller bukke.

Og dette er ikke bærekraftig. For verken forbrukere, jordbrukere eller for samfunnet vårt som helhet. Det er ikke en velferdsstat verdig.

Så dette må vi gjøre noe med. Helst til neste år allerede!

Jeg skal gjøre mitt. Og hvis alle gjør sitt kan vi sammen få noe til å skje. Sånn at også barna våre kan servere norsk mat til jul.