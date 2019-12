Velsigna du dag over fjordan. Velsigna du lys over land.

For berre nokre få år sidan var Nordnorsk julesalme av Trygve Hoff ein godt bevart løyndom for oss som har nordnorsk DNA i kroppen. Ein nydeleg melodi med ei i overkant svartmålande skildring av røyndomen, tenkte eg den gongen.

No har vi den hardaste ria, vi slit med å karre oss frem, mot lyset og adventstida, d’e langt sør te Betlehem, liksom.

Slutt å klage! De har fisken, nordlyset, vinterfrosten, den finaste bunaden og har vunne dei fleste kåringane av Noregs nasjonal eitt eller anna i ein mannsalder.

Velsigna de evige ordan om håp og ei utstrakt hand.

Seinare har heile Noreg omfamna songen, og norske b-kjendisar på juleturne til alle landets kyrkjer syng songen mens dei voggar kjenslevart i takt med nordnorsk realisme. Skildringa av ein vêrhard og utsett landsdel har blitt julestemning for ein heil nasjon.

Å halde liv i ein landsdel handlar grunnleggande sett om å føre ein politikk som gjer det mogleg å skape verdiar der.

På same tid har vegen til Betlehem, til det norske helsedepartementet og nærmaste operative helseteneste blitt endå lengre. Nordnorsk tryggleik er privatisert og sentralisert, og den utstrekte handa heile nasjonen syng om, har fått svært avgrensa rekkevidd grunna tekniske problem, bemanningsproblem og for korte kortbanar. Og kontraktar som er tildelt på grunnlag av tilbod som er for gode til å vere sanne.

Verg dette lille du ga oss den dagen du fløtta oss hit.

Kven har ansvar for Nord-Noreg? Den nordnorske attityden er at ein skal klare seg sjølv. Nord-Noreg er husa, fjella og vatnet, det er fisken, landbruket, industrien og dei offentlege arbeidsplassane som gjer at Nord-Noreg kan vere det det kanskje mest av alt er: Heimplassen til folk. Ein stad folk høyrer til. Og vil vere.

Folk som i likskap med folk i resten av landet betaler skatt som ein inngangsbillett til eit samfunn med tilgang på eit sett tenester og rettar. Helsetenester, skole, politi, veg. Ein grunnleggande tryggleik.

Det er regjeringa sitt ansvar at folk skal kunne bu i Nord-Noreg. Iallfall så lenge dei ikkje har gitt beskjed om at lysa er skrudd av og Nord-Noreg lagt ned. Men kanskje dei snart må vere ærlege om at det er det dei held på med?

Å halde liv i ein landsdel handlar grunnleggande sett om å føre ein politikk som gjer det mogleg å skape verdiar der. Noko å leve av. Alt ligg til rette for det i vår nordlegaste landsdel. Nord-Noreg har fantastiske naturressursar, men dei må kunne nyttast på ein måte som skaper verdiar nettopp i Nord-Noreg.

Det gjer dei ikkje når fisken er privatisert og landbruket effektivisert. Når dei offentlege arbeidsplassane også blir sentraliserte, er det stort sett berre folk att. Nokre tilreisande som tar bilde av nordlyset og midnattssola og legg att ein god slump pengar for det, men mest av alt den store utgiftsposten fastbuande.

Når deira tryggleik også er sett ut på anbod, er det nesten så eg tenkjer at Nordnorsk julesalme er i overkant optimistisk når vi syng ”Så vi kjenne du aldri vil la oss forkomme i armod og slit”. Iallfall om denne du i songen er Erna Solberg.

Du ser oss i mørketidslandet, du signe med evige ord.

Det er dei vanlege folka som blir oversett når ambulanseflya ikkje landar, ikkje lettar og ikkje kjem fram i tide for å gi folk helsehjelp der dei bur. Det er eit brot på kontrakten mellom folk som betaler skatt i Nord-Noreg og norske styresmakter.

Har den norske regjeringa gløymt at Nord-Noreg er meir enn ein vakker kulisse for ein folkekjær julesong? Svaret er nok nei. Tvert imot. Fordi det som skjer med ambulansetilbodet går inn i rekka av sentraliserings- og privatiseringstiltak som denne regjeringa har utført dei siste seks åra.

I nyårstalen sin for snart eit år sidan, bad statsministeren oss om å føde fleire barn. Same året har regjeringa ho leiar lagt ned fødestover i distrikta og hestehandla vekk stortingsfleirtalet for å tillate assistert befruktning og eggdonasjon for einslege kvinner som ønskjer å få barn på den utradisjonelle måten. Det er med andre ord eit stykke frå festtale til kvardag for statsministeren vår.

Når ho om nokre få dagar skal i elden igjen, må ho seie noko skikkeleg om kva planar ho har for Nord-Noreg. Inngår landsdelen i framtidsplanane til denne regjeringa? Skal Nord-Noreg framleis vere bemanna av folk? Skal det gå an å leve av noko der oppe? Er nordnorsk tryggleik like mykje verd som tryggleiken til folk andre stader i landet?

Husan og fjellet og vannet og folket som leve her nord.

Det spørst om nordnorsk kvardagsliv høver like godt for ein festtale som for ein julesong.