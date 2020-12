Folkeaksjonen stiller seg bak studentenes krav om å få fullføre på Nesna

Vi er stolte av de flotte studentene som har stått rakrygget i kampen for å få fullføre sine studier på Campus Nesna.

I begrunnelsen Folkeaksjonen sendte juryen i Khrono står det: "Er det noen som virkelig har gjort seg bemerket og reist en viktig debatt i Utdannings-Norge, så er det studentene ved Campus Nesna.

De har stått rakrygget i en storm for sine rettigheter etter at Nord universitet vedtok å legge ned studiestedet, på tross av fusjonsavtalen og intensjonene med strukturmeldingen, der ingen studiesteder skulle legges ned.

Last og brast bak studentene står også regionrådene på Helgeland og et enstemmig Nordland fylkesting. (…) De har skrevet en rekke krasse innlegg i debatten og gått imot feilaktige påstander i saken. De ble landskjent da de demonstrerte ved rektors tale ved studieåpningen etter nedleggelsesvedtaket.

De har stått på for å vise at stort ikke automatisk er å regne for kvalitet. Studentenes engasjement og kjærlighet til Campus Nesna inspirerte folk på Helgeland til å etablere Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland.

Folkeaksjonen har arrangert fire utdanningspolitiske konferanser der studentene har bidratt med sterke innlegg.

Den 3. desember kom boka Kampen om Campus Nesna, der studentene igjen har kvesset sin skarpe penn. Nesnastudentene står på for studenter i distriktet, for kvinners rett til utdanning, for retten til etter- og videreutdanning og livslang læring.»

Nesnastudentene fyller alle kriteriene for prisen. De har fått stor oppmerksomhet og gjort seg og sin sak kjent. De har vært med på å reise flere viktige debatter i akademia, om autonomi for høyere utdanningsinstitusjoner, om regionalpolitiske utfordringer for høyere utdanning, om studentenes rettigheter og om kvalitet i høyere utdanning.

Professor Aksel Tjora ved NTNU har tidligere anklaget studentpolitikere for å være «karrierebevisste broilere som sleiker ledelsen opp i ræva». Han roser Nesnastudentene for sitt store engasjement: "Jeg er derfor glad for at studentene ved Nesna viser en helt annen holdning og mitt håp er at den aksjonen her kan forplante seg til alle studentene i Norge for å stå opp mot mange endringer som er i ferd med å ødelegge institusjonenes særegne kvaliteter."

Denne prisen viser tydelig at de studentene ledelsen i Nord universitet en gang kalte annenrangs, er det motsatte: De er førsteklasses studenter og et godt forbilde for alle andre studenter i Norge! En velfortjent og rørende gjenoppreisning av studentenes navn og rykte.

Folkeaksjonen stiller seg bak studentene sitt krav om å få fullføre på Nesna. Den brede politiske støtten vi nå ser rundt Nesna-saken gir nok både studentene og Folkeaksjonen styrke til å videre jobbe et fullverdig høyere utdanningstilbud på Campus Nesna.