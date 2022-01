Flytur til Nice – ingen statsbetalt ferie

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Nationen 14. januar påstår Ole-Jacob Christensen at han har kunnet fly billig med Norwegian til Frankrike fordi den norske staten sponser reisen. Det stemmer ikke. Det er ikke slik at skattepenger brukes til å gjøre flyreiser til utlandet rimelige, og det er helt andre grunner til at det ofte er dyrere å reise med tog enn med fly.

Covid-19 har skapt store utfordringer for flybransjen, både i Norge og internasjonalt. Fordi flyreiser er så vesentlige i et land som Norge for å komme seg raskt og sikkert fra A til B, har den norske stat ved flere anledninger gitt økonomiske tilskudd til operatører på det norske innenriksmarkedet, det vil si SAS, Widerøe og Norwegian.

Vi har gitt et betydelig antall millioner til disse selskapene for at de skal kunne opprettholde en viss frekvens av flyreiser i Norge, og for å sikre at pasient-transport, yrkesreiser og fritidsturer skal kunne være mulig også i grisgrendte strøk av landet. Det er ikke gitt noen økonomisk kompensasjon til flyselskap for at de skal kunne tilby billige utenlandsturer.

Det er mange grunner til at det noen ganger er billig å fly til Nice. Først og fremst er prisnivået avhengig av konkurransesituasjonen, for jo flere selskap som opererer en rute jo større blir tilbudet og prisvariasjonene.

Både Norwegian og SAS konkurrer på mange strekninger med flyselskap som har langt lavere kostnader enn de har i Norge, og som derfor kan tilby svært rimelige flybilletter. At Norwegian og SAS i mange tilfeller legger seg på et lignende prisnivå er derfor bestemt av konkurrentene og skyldes ikke at den norske stat sponser slike billetter.

Jeg kan forsikre Christensen og lesere av Nationen at vi ikke er tilhengere av statsstøttet ferie, og at vi også i tiden fremover vil gjennomføre en både rød og grønn samferdselspolitikk. Samtidig håper vi at pandemien snart blir lettere å håndtere, slik at både innenlands transport og internasjonale reiser blir mulig å gjennomføre – helt uten statsstøtte.