Hvorfor er det mer aktuelt å bygge flytebru over Bjørnafjorden enn over Oslofjorden?

«Monsterbru» til flere titalls milliarder kroner over Bjørnafjorden strider mot sunn fornuft, skriver Erling Wanvik som bor nær den fjorden sør for Bergen, i innlegg publisert 28. juni. Han har rett i at bru der er veldig stor teknisk og økonomisk utfordring: Fjorden er for dyp for fundamentering på/i bunnen, og bred som Oslofjorden sørover fra Moss-Horten!

En tredje komplikasjon er betydelig skipstrafikk på Bjørnafjorden, så bru der må ha stor fri høyde over skipsløp. Dermed har ingeniørene endt opp med en temmelig spesiell konstruksjon: Flytebru som er temmelig høy over skipsløp relativt nær land på den ene siden, og fall ned til relativt lang lav bru-del inn mot land på den andre siden. Dette fordi høy flytebru er en spesielt krevende konstruksjon, med meterpris som blir flere ganger den for lav slik bru.

Bjørnafjorden kan sammenlignes med Oslofjorden også når det gjelder fergetrafikk og økonomisk grunnlag for fjordbru, og blir da klar taper. Dermed ville nok flytebru over Oslofjorden – mellom Revlingen utenfor Moss og Bastøy utenfor Horten – bli et klart bedre prosjekt enn den som er planlagt over Bjørnafjorden!

Store skip kan kreve bru med stor fri høyde over Oslofjorden; men det er et alternativ til det: Med flytting av skipsløpet fra østsiden til vestsiden av Bastøy, kan hele hoved-delen av fjorden krysses med lav flytebru og moderat meterpris. Da må det bli senketunnel under nytt skipsløp vest for Bastøy, i fjord-del som antakelig er passe dyp for den kombinasjonen.

Hvorfor er det da mer aktuelt å bygge flytebru over Bjørnafjorden enn over Oslofjorden? Det har vært temmelig mye strid om faste forbindelser over/under Oslofjorden, både ved Drøbak og ved Moss-Horten: Bruprosjekt mellom Jeløya ved Moss og gammelt festningsområde nord i Horten ble «slaktet» på begge sidene av fjorden, så vegmyndighetene kvier seg vel for å fremme nytt men muligens mye bedre prosjekt i det området.

«Monsterbrua» som Wanvik skriver om er del av et «monsterprosjekt»: E 39 som hovedveg fra Stavanger via Bergen til Trondheim, med lange tunneler under den brede Boknafjorden, og enda mer krevende kryssing av Sognefjorden enn den som er planlagt over Bjørnafjorden. Er ambisjonene for store og respekten for oljepenger for liten, i den parentesen i Norgeshistorien oljeeventyret nå ser ut til å bli?