Flyktningutgiftene kan ikke tas fra bistandsbudsjettet

Rundt 16.000 flyktninger har kommet til Norge, men vi har fortsatt plass til langt flere. Og de er hjertelig velkomne.

Det som derimot ikke ønskes velkommen er regjeringens forslag om å kutte 4 milliarder av pengene som skulle gått til bedre helse og utdanning for verdens fattigste. Forslaget innebærer å bruke disse pengene på flyktninger i Norge i stedet.

Dette gjør de samtidig som vi ser at krig, klimaendringer og pandemi har ført til en dramatisk økning i fattigdom, sult og nød. Til dette uttalte direktør i Norad, Bård Vegar Solhjell, nylig at bistand er det viktigste verktøyet vi har i møte med disse krisene i utviklingsland.

Det er da et stort feilsteg om vi skal bruke disse pengene i Norge. I en slik situasjon er det helt avgjørende at rike land ikke nedprioriterer fattigdomsbekjempelse og nødhjelp. Bistanden er livsviktig for mange sårbare grupper som er avhengig av humanitær hjelp på vei ut av fattigdom.

Hele 41 bistandsorganisasjoner har i et felles opprop advart regjeringen mot å ta flyktningutgiftene fra det planlagte bistandsbudsjettet fordi behovene er så akutte og fordi økende matvare- og drivstoffpriser gjør at bistandsarbeid blir dyrere. Det vil få store konsekvenser om Regjeringen ikke snur her.

Putin ønsker å svekke demokratiet og grunnleggende menneskerettigheter. I revidert nasjonalbudsjett får Putin dessverre oppfylt noen av sine ønsker ved at det kuttes 136 millioner til posten “menneskerettigheter”. Det er nok ikke slik at Regjeringen ønsker å oppfylle Putins ønsker, men når konsekvensen av Putins krig blir at Regjeringen kutter store summer på denne posten, er det akkurat det som skjer.

Denne omdisponeringen på 4 milliarder kroner gjør Norge til den største mottakeren av norsk bistand. Det er definitivt et paradoks. For selv om bistand til bosetting av flyktninger i eget land kan ansees som godkjent bistand av OECD (DAC), burde disse pengene helt klart komme på toppen av planlagt bistand. Under flyktningkrisen i 2015 la Tyskland, Frankrike og Spania nettopp disse utgiftene på toppen av planlagt bistand. Det er ingen grunn til at ikke regjeringspartiene også skal gjøre dette nå.

Det er nemlig gode muligheter for at Norge kan finansiere bosetting av flyktninger på andre måter. Økonomieksperter la nylig frem beregninger som viser at Norge kan tjene 1750 milliarder kroner på eksporten av olje og gass i 2022. Det er hele seks ganger så mye som var lagt til grunn i statsbudsjettet for 2022 – mer enn et helt statsbudsjett. Det er her pengene må hentes fra.

Stortinget skal behandle disse kuttene i starten av juni. Vi ber regjeringspartiene og flertallet på Stortinget om å snu dette kuttet. Regjeringens egne ungdomspartier har bedt om det samme. Nå må regjeringen selv også forstå at det i denne situasjonen vil det bli fullstendig feil å sende regningen til verdens fattigste!

Signert: Edvard Kunzendorf - Internasjonalt ansvarlig KrFU, Katja Busuttil - Internasjonal leder Unge Venstre, Tobias Stokkeland - Nasjonal talsperson Grønn Ungdom, Liv Müller Smith-Sivertsen - Nestleder og internasjonalt ansvarlig Rød Ungdom