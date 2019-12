I et innlegg i Nationen 28. november går administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, kraftig til angrep på Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett og vår skattlegging av luftfarten. Lothe kaller forslaget vårt for “symbolpolitikk”.

Det er forslaget vårt neppe, all den tid beregningene våre tilsier at avgiftene vil bidra til å kutte 700.000 tonn CO2 i Norge. Til sammenligning bidrar oppvarming av samtlige bygg i Norge til 800.000 tonn CO2 hvert år.

Faktum er at flyreiser er en versting i klimasammenheng. Ifølge Cicero bidrar flyreisene med 55 prosent av nordmenns klimapåvirkning, mens bilkjøring står for 36 prosent. Flyrutene mellom Bergen, Stavanger, Oslo og Trondheim er blant de mest trafikkerte i Europa. Det er ikke bærekraftig.

Det finnes steder der det ikke finnes et togtilbud, og der det å fly er nødvendig. Vi må selvfølgelig bevare kortbanenettet som mange er avhengig av. Vi ønsker avgiftslettelser for lette fly. Akkurat nå ligger et forslag på samferdselsminister Jon Georg Dales pult som kan skjerme kortbanenettet fra nedleggelser.

Men det er nødvendig å redusere forurensende flytrafikk. Senest denne uka kom en ny FN-rapport som sier at verden nå styrer mot en global temperaturøkning på 3,2 grader. Det vil innebære at verdens matproduksjon reduseres med mellom 30 til 50 prosent. Matmangel, enorme flyktningstrømmer, destabiliserte stater og krigføring om brukbare landområder er sannsynlig. Det er et lite lystig scenario som kan unngås, men det krever rask omstilling.

FN mener vi må kutte verdens utslipp med 7,6 prosent - hvert eneste år. I 2017 klarte Norge å redusere sine utslipp med 1,7 prosent. Det sier seg selv at det trengs kraftigere tiltak.

Derfor er det fornuftig å øke miljøavgiften på flyreiser, differensiert ut fra tilgangen til tog. Avgiften skal være lavere i Nord-Norge og på Vestlandet der det ikke finnes alternativer, og høyere mellom storbyene i Sør-Norge og for helgeturer til Paris. Vi ønsker rask utbygging av alternativer til fly, som lyntog og Nord-Norgebanen, billigere kollektiv og et fungerende ladenett til elbil i hele landet.

Vi bruker også 185 millioner kroner til utvikling av utslippsfrie elfly. Faktisk var Miljøpartiet De Grønne det første partiet til å foreslå uttesting av elfly på kortbanenettet i Finnmark - til stor begeistring fra Avinor og Widerøe.

Miljøpartiet De Grønne har med andre ord en massiv satsing på miljøvennlig transport i vårt alternative budsjett. Men dersom Torbjørn Lothe tror at flybransjen kan unntas klimadugnaden, så har han bygget seg et enormt luftslott.