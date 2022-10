Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Produktene det er snakk om er ulike former for våtservietter eller «wipes», «vått toalettpapir», rengjøringsprodukter, «pads» til sminkefjerning og ulike sanitærprodukter, for å nevne noen.

Så enkelt, så praktisk, så komfortabelt da, å bare kunne kaste dette i do! Og attpåtil er det miljøvennlig!

For produsentene påstår nemlig at produktene deres er laget av «naturlig, nedbrytbart materiale», «100 prosent plantebasert», «99 prosent ingredienser fra naturlig opprinnelse», «uten plast», «uten alkohol, parabener eller farge», og så videre. Ja, en produsent har til og med stolt satt på et merke som forteller at våtservietten er «vegansk»! Så da må jo alt være i sin skjønneste orden?

Vel, sannheten er dessverre en ganske annen.

Dette er produkter som skaper enorme problemer i avløpssystemet som skal frakte avløpsvann fra husholdningene til renseanleggene. Avløpssystemet er bygget for å håndtere det som vannklosettet normalt skulle brukes til; bæsj, tiss og dopapir.

Vanlig tørt dopapir løser seg veldig raskt opp i kontakt med vann og lar seg greit frakte bort med vannstrømmen i rørene. I motsetning til disse nye, såkalte flushables. Noen av dem løser seg riktig nok opp i vann etter lang tid, men denne prosessen går alt for sakte til å unngå problemer i særlig avløpspumpene. Eller de krever at du trekker ned etter hvert tørk, og slik øker forbruket av vann enormt.

Jo da, men ute av syne ute av sinn, tenker du kanskje. Nja, i alle fall ikke så lenge. For når rørene tettes og pumpene stopper må avløpsvannet fortsatt finne sin vei. Og da finner det gjerne tilbake igjen til sluket i kjelleren din, eller renner ut i bekken som ender ved den lokale badestranda di. Og sammen med det urensede avløpsvannet følger også alt det andre folk finner det for godt å hive i toalettet – biologisk nedbrytbart, plastfritt og vegansk, eller ei.

Har du opplevd å få kjelleren full av nabolagets kloakk, eller blitt sjuk av å bade i forurenset vann, så setter det varige spor i både syn og sinn.

Kostbart er det også. Ansatte i avløpsetatene må på landsbasis rykke ut til tusenvis av slike driftsstanser hvert år. Forsikringsselskapene må punge ut til opprydding. Strender må stenges og ryddes. Fisk og sjødyr kreperer med magen full av plast. Og regninga må du som forbruker av blant annet vann- og avløpstjenester ta.

Såkalte flushables er dessverre på full fart inn i norske butikkhyller, og markedsføres aktivt som både trygt og grønt. Til deg som forbruker vil en samlet norsk vann- og avløpsbransje si; vær så snill – ikke bit på disse påstandene! Produktene er ikke trygge å skylle ned i toalettet, og de er slett ikke miljøvennlige når de forårsaker så store forurensingsutslipp. Bruk heller søppelbøtta! Da blir søppelet samlet inn og håndtert på forsvarlig vis, og du unngår å måtte betale for unødvendig forsøpling.