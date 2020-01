Avstanden fra Agder til Jylland er bare 130 km, så der kunne det legges kraftkabel allerede i 1976. Den ble lagt for eksport om dagene, særlig i år med kraftoverskudd her, og import om nettene, særlig i år med kraftunderskudd her.

Nå har det blitt skifte fra kullkraft til vindkraft og gasskraft i Danmark, så det er behov for eksport av noe vindkraft når det er sterk vind der, og behov for import av noe vannkraft når det er svak vind der. Dermed har det også blitt behov for flere sjøkabler, så det er nå fire med samlet kapasitet 1700 MW.

Med ymse forbedringer av kabelteknologien, har det blitt teknisk mulig og økonomisk overkommelig å legge mye lengre sjøkabler: I 2008 kom det 580 km lang kabel med kapasitet 700 MW mellom Agder og Nederland, så samlet kabelkapasitet er nå 2400 MW. Det legges nå 1400 MW kabler både fra Agder til Tyskland og fra Rogaland til England, så samlet kabelkapasitet vil snart mer enn dobles, til 5200 MW.

Skottland har sterkere vind enn Danmark, og større land- og havområder. Det er lett å spå at Skottland vil bli «3 ganger Danmark» som vindkraftland. Da vil Skottland trenge 3x1400 MW kabler til/fra Vestlandet, for å «balansere» temmelig ujevn produksjon av vindkraft. Altså 3 prosjekter som North Connect, som er planlagt fra Sima kraftverk i Hardanger til Peterhead på østkysten. Det er som kjent ymse meninger om det prosjektet – både på Stortinget og i regjeringen, så det har havnet på venteliste.

Det har mye for seg å vente med legging av den første av tre sjøkabler til Skottland, hvis ventetiden brukes til samlet vurdering av alle kraftkablene som blir aktuelle i overskuelig framtid: Det kan tenkes at også kabel ut gjennom Hardangerfjorden bør legges til Blyth i England, heller enn til Peterhead i Skottland. Da må to av tre kabler til Skottland legges ut gjennom Sognefjorden, og til Peterhead. Den tredje må da legges fra Stryn, ut gjennom Nordfjord, og via Shetland og Orknøyene til nordkysten i Skottland.

De eksisterende kraftverkene i Indre Sogn vil ikke monne for slikt kabelopplegg: Det må da bygges store pumpekraftverk i og øst for Årdal, så mye vindbasert elektrisk energi kan lagres som vann med stillingsenergi oppe i både Tyin og Bygdin.

Det lavtliggende Årdalsvatnet kan benyttes som inntaksmagasin for pumping til bare den ene av disse fjellsjøene, så Vangsmjøsa må benyttes som inntaksmagasin for pumping til den andre som da må bli Tyin. Vann fra Årdalsvatnet kan pumpes gjennom kort tunnel opp til Holsbruvatnet 730 m.o.h. En øvre pumpekraftstasjon bør vel plasseres oppe i Hjelledalen, der det blir relativt kort tunnel sørover til Holsbruvatnet, og relativt lang tunnel østover til Bygdin.

Strynevassdraget ble vernet i 1993. Dels fordi den utbyggingen som da var aktuell ville gitt relativt lite vinterkraft, og lett kunne unnværes. Skottland-kabel ut gjennom Nordfjord blir avhengig av store pumpekraftverk mellom det lavtliggende Strynevatnet og det høytliggende Rauddals-magasinet i Skjåk, så det nevnte vernevedtaket må da oppheves.

Norge er det eneste landet ved Nordsjøen som har høytliggende vannmagasiner som Tyin, Bygdin og Rauddalsvatnet, og med det har gode muligheter for lagring av vindbasert elektrisk energi. Dermed kan Norge bidra relativt mye til skifte fra «fossil» til «grønn» energi i Nordvest-Europa. Dette er både stor mulighet og stor forpliktelse!