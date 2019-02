Flau over å være norsk etter at vi gikk til sengs med et diktatur

Etter at vi gav Nobels fredspris til en kinesisk dissident kuttet Kina nesten alt samarbeid med Norge. Deretter gav de oss en liste over hvordan vi måtte te oss for at de skulle gjenoppta samarbeid og handel.

Våre politikere bukket og neiet og sier at det er bedre å ha et samarbeid, for på den måten kunne komme med våre synspunkt, enn ikke å ha et samarbeid. Jeg er ikke i tvil om at det å stå for demokrati og menneskerettigheter som ytringsfrihet hadde hatt mye større innvirkning på Kina og andre land som også kommer på kant med kinesiske myndigheter (nå sist Canada) enn å prostituere oss for å kunne gjenoppta handelen.

Det er ikke lenge siden at vi hører at nordmenns helseopplysninger var tilgjengelige for andre land. Jeg hørte nettopp om at det i en kartlegging kom frem at det som flest nordmenn er redde for, er at uhederlige land/personer eller institusjoner skal kunne angripe norske databaser.

Nå har det vært på nyhetene at Norge skal benytte kinesisk utstyr i vårt telenett. Vi åpner døra på vidt gap for kinesisk mobilnettverk. Land som Australia, USA, England og Tyskland er redde for at det kan brukes negativt.

Det er vel tre mobilnettverk i Norge: Telenor, Telia og ICE. Telenor og Telia skal benytte utstyr fra kinesiske Huawai. ICE har ikke inngått en slik avtale men de benytter Telia sitt nettverk der de selv ikke har dekning.

Den norske forbrukeren fikk de fleste matvareprodusenter til å slutte med palmeolje etter et TV-program og medieomtale.

Når politikerne ikke ser faren, er det mulig for den norske forbrukeren gjennom sine valg og få de norske teleselskapene til å avslutte samarbeidet med Huawai?