I noen skoger nås målene best med lukket hogst, i andre flatehogst. Interessen for lukket hogst er økende, men store arealer er fortsatt best egnet for flatehogst.

For å forstå hvordan skogbruket drives i dag må vi om lag hundre år tilbake i tid. Da sto det svært dårlig til i den norske skogen. Over en lang periode hadde man drevet et intensivt skogbruk uten å få opp tilstrekkelig med nye trær, noe som gjorde at skogen var glissen og uthogd. Den gang ble det brukt en lukket hogstform som gikk ut på at man hogde trær over en viss størrelse og lot resten stå.

Etter flere tiår med diskusjon blant skogforskere, og som en del av gjenreisningen av Norge etter krigen, ble det satt i gang omfattende skogplanting. Skogbruket gikk over til å behandle skogområder som enheter, såkalte «bestand», i stedet for å plukke ett og ett tre.

I bestandsskogbruk er trærne ofte plantet, og de blir hogstmodne på samme tid. Dermed er det også naturlig å hogge trærne samtidig. Hvis en bare plukker ut noen av trærne, vil resten av skogen ofte få store skader av vind. Bestandsskogbruket gir gode vekstforhold for trærne. Det er mye av forklaringen bak at vi nå har tre ganger så mye tømmer i skogene i Norge som det vi hadde for 100 år siden.

Det er også grunnen til at skogen netto tar opp omtrent halvparten av Norges årlige klimagassutslipp.

I den boreale barskogen som vi har i Norge, er det fra naturens side ikke uvanlig at større skogområder blir åpne flater. Hendelser som skogbranner, stormfellinger og innsektangrep vil føre til at store skogområder åpnes.

Mange av lauvtreslagene, furuskog, blomster og pollinerende insekter er mer eller mindre avhengig av at det skapes slike åpninger i skogen. Andre arter trives best under mer skyggefulle forhold som oppnås ved lukkede hogstformer. Skogen er variert og faktorer som ønsket treslag, mulighet for å få opp nye trær uten planting og hvor vindsterke trærne er, er med å bestemme hvilken hogstform som er best egnet.

I debatten om skogen fremholder naturvernsiden ofte lukket hogst som den eneste riktige måten å drive skogbruk på. Det er for enkelt. Med den tilnærmingen risikerer vi å få en ensidig skog dominert av det treslaget vi har som tåler livet i skyggen best, nemlig grana.

Variasjon i skoglandskapet er viktig både for å sikre artsmangfoldet og opplevelseskvalitetene for friluftslivet, men man får ikke nødvendigvis mer variasjon av å erstatte all flatehogst med lukket hogst. Et variert skogbilde oppnås best ved at ulike hogstformer benyttes.

Skogen er viktig i klimakampen. Skog i god vekst tar opp mest CO2. I en studie fra Norsk Institutt for Bioøkonomi (Nibio) konkluderes det med at veksten over tid er noe lavere ved lukket hogst. Ved overgang fra et bestandsskogbruk til en skog som er egnet for lukket hogst, vil en i tillegg måtte regne med en vesentlig redusert tilvekst.

I denne overgangsperioden, som normalt varer 50-100 år, vil omleggingen være negativ for skogens karbonopptak. Selv om noe av det reduserte karbonopptaket kan veies opp av redusert utslipp etter hogst, er ikke overgang til lukket hogst i seg selv et klimatiltak.

Interessen for andre hogstformer enn flatehogst er økende. I ny standard for miljøsertifisering i skog, PEFC, er det et klart mål om å øke andelen lukkede hogster i områder som er spesielt viktige for biologisk mangfold og friluftsliv.

Det kommer derfor til å bli økt bruk av lukkede hogster i årene som kommer. Det er likevel ikke slik at én størrelse passer alle, eller at én løsning er svaret på alle utfordringer. Når målet er å produsere framtidens klimavennlige produkter samtidig som en ivaretar miljø og friluftsliv, er en kombinasjon av flatehogst og lukket hogst en god løsning.