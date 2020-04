Fisken eies av folket

Innlegget er skrevet av flere politikere i Rødt (se i bunnen av innlegget).

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen skriver i Nationens nettutgave 22. april at det er feil at kvotemeldinga innebærer et steg i retning av privatisering. Han har rett i at «de viltlevende marine ressurser» ligger til fellesskapet (havressurslova § 2).

Utfordringen for Stortinget er å sikre at denne rettsregelen gjelder også i framtida, men det bryr ikke fiskeriministeren seg om. Fiskeriministeren svarer heller ikke på hvorfor han suspenderte bearbeidelsesplikten første dag på jobb. Vi etterlyser en begrunnelse for dette.

For Rødt er fiskerinæringa en av Norges viktigste. De viltlevende marine ressurser er en felles ressurs etter havressursloven. Staten gir tidsbegrensede tillatelser til å ta ut ressurser til hver fartøyeier (kvoter). Tildeling av kvoter skjer i dag gjennom flere forvaltningsvedtak etter både havressursloven og deltakerloven. Lovforslaget som følger Kvotemeldinga legger opp til å flytte regler om fiskekvoter fra havressursloven til deltakerloven.

Arne Pedersen, leder i Kystfiskerlaget, presiserer at regjeringen foreslår å øke andelen av total norsk fangst til trålerne i Kvotemeldinga. Det leder til at en større del av fangsten i Norge i framtida vil bli sendt ubearbeidet ut av landet. Norsk landindustri og fiskeforedling trenger økt levering og ikke redusert tilgang til fisk og råstoff. Regjeringens forslag kommer til å svekke lønnsomheten i norsk fiskeindustri og for kystfiskeflåten. Ministeren sier at meldingen ivaretar fellesskapets beste, men forklarer ikke hvordan. Kvotemeldinga overser fellesskapets beste.

Kvotesystemet er under press. Trålerrederiene vil ha evigvarende rettigheter. Lovens system, som er forvaltningsvedtak som kan endres i takt med naturen, er best for kystfiskerne og forvaltningen av torskebestanden. I 2005, rett før Høyre tapte valget, endret daværende fiskeriminister Svein Ludvigsen reglene i strid med kystfiskernes interesser. I 2013 avviste Høyesterett at trålerkvoter har grunnlovsbeskyttelse. Det var nære på (en stemmes overvekt) at et nytt politisk flertall i Stortinget tapte muligheten til å endre på reglene.

Det pågår i dag kjøp og salg av kvoter. Det fremgår ikke verken av deltagerloven eller av havressursloven at dette er lovlig. Det er et gap mellom det som Stortinget har bestemt (i lov) og den praksis som regjeringen tillater. Praksisen bryter med formålet med loven. Det ser ikke ut til at fiskeriminister Ingebrigtsen tar innover seg alvoret i dette. Regjeringer har ikke grepet inn overfor uformelle overdragelse av kvoter, eller «kvotekjøp». Riksrevisjonen presenterer den 28. april sitt syn på denne praksisen.

Skiftende regjeringer har latt handel skje uten gyldig rettsgrunnlag. Det kan se ut som at de som ønsker handel med kvoter ikke har flertall i Stortinget. Handelen presser opp prisen på fiskekvoter. Økt pris på kvoter presser kystfiskerne. Det er kjøp og leie av kvoter som er det største hinderet for unge. Det er markedstenkningen og tanken om private rettigheter som gjør det vanskelig for unge, uetablerte fiskere å komme inn i næringa.

Fiskeriministeren skriver at «Havressursloven slår fast at de fisken tilhører fellesskapet i Norge» (sitatet er faktisk slik), men tar ikke hensyn til at den ulovlige praksisen som regjeringen legger opp til, senere kan bli brukt som argument mot denne regelen. Rødt er enig med folk langs kysten om at regelen om at havressursene tilhører fellesskapet er rettslige bindende, og må fortsette å være det. Endringen som regjeringen nå foreslår setter dette prinsippet i spill.

Stortinget står overfor forslag til lovendringer og en kvotemelding som sammen kan endre fiskerinæringen langs kysten for alltid. Som alt annet om dagen skal også dette behandles rekordraskt. Vi krever at retten til kystfiskerne styrkes og at det er trålerne som må tilpasse seg. Det er kystfiske som skaper arbeidsplasser til sjøs og på land langs hele kysten. Fiskerinæringa vil fortsette å være sentral for Norges økonomi også i tiden etter koronakrisen. Hastevedtak i skyggen av pandemien skal ikke lage rettslige hindre for politiske muligheter for framtidas fiskerinæring.

Synne Bjørbæk, leder distriks- og ressurspolitisk utvalg, Rødt

Frode Bygdnes, fylkestingsrepresenant Rødt Troms og Finnmark

Morten Walløe Tvedt, fylkesleder i Rødt Møre og Romsdal

Helge Meyer Ryeng, fylkesleder Rødt Finnmark

Jens Ingvald Olsen, fylkesleder Rødt Troms

Thina Johanne Nordfjellmark, fungerende fylkesleder Rødt Nordland

Rainer Svartrapmo, fungerende fylkesleder Rødt Trønderlag

Elisabeth Anethe Olsen, Rødt Narvik