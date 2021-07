Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Nationen fredag 25. juni kan vi lese at Senterpartiet vil styrke matvareberedskapen i Norge og sikre mattryggleiken. Gjennom Matløftet 2025 er det lista opp 14 hovudpunkt om kva Senterpartiet vil gjere viss dei får sitte med regjeringsmakta dei komande fire åra.

Senterpartiet viser til at pandemien siste halvanna året har synleggjort behovet for ein styrka nasjonal matproduksjon. Partiet vil at Norge innan 2026 skal ha ein sjølvforsyningsgrad på 50 prosent, mot i underkant av 40 prosent i dag. Frå 2022 meiner Senterpartiet at det bør etablerast beredskapslager for matkorn.

Matvaretryggleik er av vital interesse for ein kvar nasjon, og såleis viktig å ha på den politiske dagsorden til ei kvar tid. Men det kan sjå ut som at Senterpartiet har gløymt at Norge er ein kystnasjon, og at vi kvart år tar ut store mengder fisk frå havet.

Sjømat er nemleg ikkje nemnt med eit ord i punkta som omhandlar mattryggleiken. Av kvitfiskartane torsk, sei og hyse blei det i 2020 tatt på land 607.798 tonn. Samtidig blei det tatt på land 621.050 tonn med sild og makrell. I tillegg kjem ei rekke andre artar som reker, krabber og laks. Ifølge Norges sjømatråd blir det eksportert sjømat tilsvarande av overkant av 36 millionar måltid kvar dag.

Viss vi i Norge skulle konsumere alt dette sjølv, ville det gitt i snitt nesten sju fiskemåltid per dag for kvar einaste nordmann. Med andre ord, så er det rikeleg med mat her i landet til å oppretthalde ein solid sjølvforsyningsgrad. Sjømat er i tillegg noko av den mest klimavenlege maten ein kan ete, målt i forhold til CO2-utspell per kilo protein. Hugs å ta det med neste gong du snakkar om matryggleik, Trygve Slagsvold Vedum.