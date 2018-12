Finnmark er tvunget i kne

Har du hørt at det fylket som kjempet mest av alle mot regionreform og tvang ble tvunget i kne til slutt? Visste du at Finnmark nå er i sjokk og vil vite hva som skjedde?

La oss ta det fra begynnelsen.

Finnmark har stått mot staten siden i vår og nektet å la seg tvangssammenslå med Troms. Folket og politikerne, utenom regjeringspartiene og KrF, stod skulder ved skulder og sa at tvangssammenslåing var feil.

Årsakene er mange: Geografi, avstander, vær, politisk makt, ressurser, identitet, historie og det faktum at kjøttvekta ville rå i et storfylke: Finnmark har 76.000 innbyggere, Troms har drøyt 166.000. Tenk deg maktfordelinga i et felles fylkesting.

Derfor fant Finnmark fylkesting ut, med Arbeiderpartiet i spissen, at Finnmark skulle ha ei folkeavstemning. I mai 2018 spurte de folket sitt om råd; Ja eller nei til sammenslåing med Troms? 87 prosent sa nei, og dermed sa også flertallet i fylkestinget nei til tvangssammenslåing og nei til å oppnevne representanter i fellesnemnda. De hadde jo folket i ryggen.

Finnmarkingene gikk inn i sommeren med mot i brystet og vett i pannen, muligens også stål i ben og armer. Høsten kom og tilhengerne av regionreformen stod steilt mot motstanderne i en stillingskrig som varte og rakk.

Men så begynte det å gå rykter om at Finnmark Arbeiderparti vaklet. Vi slo det fra oss som ondsinnet sladder. Folket hadde jo talt. Ingen spør vel folket som har valgt dem om de skal gå i krig mot fienden, og så snu i siste liten og la folket i stikken?

Men to dager før fylkestinget den 12. og 13. desember hadde styret i Finnmark Arbeiderparti et styremøte. Resultat: Finnmark fylke skal slås sammen med Troms. Vedtatt med fem mot fire stemmer. Arbeiderpartiets gruppe i fylkestinget ble tungen på vektskålen. Ingen av partiets talere i fylkestinget nevnte lenger rådet de selv ba om å få fra finnmarkingene.

I løpet av tre dager ble folkeviljen i Finnmark utmanøvrert. Det samme ble partimedlemmene i Finnmark Arbeiderparti.

Tromsø blir fort et Oslo for Finnmark. Og da har vi ikke snakket om avstander.

Det er dette som er den politiske tragedien som utspilte seg i vårt nordligste fylke nylig. Fylkestinget i Finnmark har altså senket seg selv fra å være en politisk kraft for folkeviljen i Finnmark til å bli en forsamling som satte folkeviljen ut av spill.

Men hva er det finnmarkingene er så redde for når de nå blir tvunget inn i en gigantregion i nord?

Det er et stort svar. Noen av argumentene er at finnmarkingene vet hva det betyr å være i mindretall. De vet at kjøttvekta rår og de vet hvem som taper. I et felles fylkesting med store saker som penger til samferdsel, videregående skoler og kulturtiltak, vil Troms sine representanter kunne stemme for sine områder.

Finnmarkingene vet hvilke verdier som ligger i naturressursene her, og at det er private interesser som ønsker å ta del i denne rikdommen. For mange Finnmarkinger er det å bli styrt utenfra og ovenfra noe som sjelden har vært en fordel for dem.

Tromsø blir fort et Oslo for Finnmark. Og da har vi ikke snakket om avstander. Fra Vardø til regionhovedstaden Tromsø er det omkring 100 mil å kjøre. Det er langt mellom folk i nord.

Men verst av alt er det finnmarkingenes følelse av å miste Finnmark. Et folk som har en sterk identitet i et grenseland og som har måttet tåle historisk urett fra heksebrenning til fornorskning.

Derfor vil Finnmarks kamp mot tvangssammenslåing fortsette. Folket er fremdeles rungende mot å slå seg sammen med Troms, og det gjelder begge fylkene. I sosiale medier gir folk uttrykk for sinne, frustrasjon, sorg og en følelse av å bli sveket av de politikerne de trodde på. Folkets dom kommer neste høst når stemmene til fylkes- og kommunevalget er talt opp.

Historien om regionsammenslåinga i Finnmark og Norge skal en gang skrives. Den har allerede tydelige sjatteringer av motmakt og mistro til dagens politikere. Og er det ikke sånn i alle store, episke fortellinger at det er folket som vinner til slutt?

Torill Olsen skriver fast for Nationens debattarena Motkultur.