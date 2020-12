Finnes det husrom i 2020?

For over 2000 år siden ankom et ungt par Betlehem. De ventet sitt første barn og trengte husrom - men i Betlehem var det ingen som hadde plass til dem. De måtte søke husly i en stall.

Har vi – du og jeg - husrom å tilby i 2020?

For de fleste av oss er julen en gledens tid, men julen er også kontrastfylt. Tradisjoner er sterke og gleden er stor, men ikke for alle. For noen er julen en smertelig påminnelse om det som kunne ha vært. Julen fungerer godt for de som lever i en stabil familiesituasjon og som har en grei økonomi, men kan oppleves som en ekstra belastning for de som av ulike grunner faller utenfor.

Utenforskap handler om ensomhet, om det å stå utenfor fellesskapet. Utenforskap finnes i våre nabolag. Tar vi dette inn over oss?

Mennesker blir funnet døde alene, mennesker blir begravet uten at noen er til stede i begravelsen, barn og unge opplever omsorgssvikt uten at noen griper inn, og vi kjenner alle til mennesker som ikke deltar i skole- og arbeidsliv og som har et begrenset sosialt nettverk. Utenforskapet kan ramme alle - meg, deg eller noen av våre nærmeste.

Sykdom, inntektstap, arbeidsledighet og ensomhet er noe de aller fleste opplever en eller flere ganger i livet. Veien til psykiske helseproblemer, rus, vold i nære relasjoner, og/eller ensomhet kan i noen tilfeller være kort.

KrF kjemper mot utenforskap. KrF ønsker et raust samfunn med plass for alle. Et samfunn som stiller opp for de som trenger det mest. Et samfunn som ikke er seg selv nok.

Dette vil de fleste av oss støtte opp om, men hva gjør vi selv - i praksis? Vi trenger virkelig å utfordre både oss selv og andre på å omsette denne målsettingen til praktisk handling. Gjennom handling kan vi alle bidra til å utjevne julas forskjeller.

Det finnes flere organisasjoner som jobber hardt og målrettet mot utenforskap av ulik art, og som gjennom sin innsats tilbyr «husrom» til de som står utenfor i samfunnet vårt – på ulikt vis. Disse trenger støtte i arbeidet sitt og jeg er glad for at KrF er med på et budsjettforlik som gir 172,2 millioner kroner til rusmiddeltiltak i regi av kompetansesentre og frivillige organisasjoner.

2020 har vært et annerledes år for oss alle. Regjeringen har bedt oss om å ikke invitere for mange folk inn, så i år utfordres vi til å tenke kreativt for å ivareta de iblant oss som står utenfor. La oss støtte opp om organisasjoner som Blå Kors, Frelsesarmeen, Røde Kors, Kirkens bymisjon, Frivilligsentraler og andre i det arbeidet de står i.

Involver deg, gi en gave, ta en telefon, send en oppmuntring, og inviter inn om du har mulighet! Ikke la restriksjoner bli en hvilepute, men snarere et ekstra puff til å se menneskene rundt deg som sliter eller står utenfor på en eller annen måte. Finn din måte å bidra til at noen får korona-tilpasset «husrom» julen 2020.