Fingra av fatet Astrup, det er nok tvang nå!

Jeg er folkevalgt i Tynset kommune i Hedmark. I behandlingen av planstrategi for kommunen (en plan for kommunens arbeid de neste fire årene) kom det klar melding fra regjeringens «lokale» ridder, fylkesmannen i Innlandet, Knut Storberget:

«[Fylkesmannen] forutsetter at det diskuteres sammenslåing, eller samarbeid, med nabokommuner.»

Jeg vet utmerket godt at dette ikke er noe Storberget har kommet på alene. I vinduskarmen over fylkesmannen sitter kommunalminister Nikolai Astrup. Han trekker i trådene, roper «hopp» og spiller på fløyta. Jeg er ikke overraska. Regjeringen og FrP har allerede varslet i kommuneproposisjonen at tvangssammenslåingen av kommuner skal fortsette.

Men jeg må bare spørre. Hvor er respekten?

Tynset er ingen liten kommune. 5 500 innbyggere, et regionsenter, en kommune med sin helt egne identitet. Men av en eller annen merkelig grunn irriterer det Høyre, FrP, Venstre og KrF grenseløst at vi fortsatt er en kommune. Det irriterer regjeringen og støttepartiet FrP så mye at de sender fylkesmann Knut Storberget som en glorifisert torpedo for å tvinge meg til å legge ned kommunen min.

Regjeringens lange klamme arm forventer altså at vi skal bruke tid på nok en sammenslåingsdiskusjon i det viktigste planarbeidet vi gjør i en kommunestyreperiode. Istedenfor å diskutere hvordan vi best kan utvikle kommunen vår til det beste for både store og små, mener regjeringen og FrP at vi skal diskutere kommunevåpen, kommunegrenser og plassering av rådhus. Det er bortkasta tid.

Jeg kan love dere en ting Astrup og Storberget. Jeg kommer ikke til å bruke et minutt på å diskutere kommunesammenslåing. Vi hadde grundige runder med våre gode naboer i forrige runde, men ble enige om at vi samarbeider til det beste for innbyggerne som hver vår kommune. Isteden kommer jeg til å bruke så mye tid jeg kan på å finne nye gode ideer og løsninger for kommunen min. Det vet jeg at alle andre lokale folkevalgte også helst vil gjøre.

Det er på tide å respektere lokaldemokratiet. Det er nok tull, styr og tvang nå. La oss som brenner for bygdene og byene våre fokusere på utvikling av kommunen. Jeg foreslår at kommunalministeren og fylkesmannen kan bruke tiden de nå får til overs på å diskutere hvilke oppgaver hos fylkesmannen som burde avvikles. Jeg er helt sikker på at det er mer å hente der enn ved å legge ned kommunen min mot innbyggernes vilje.