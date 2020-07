Fiber og mobil i hele landet

I Nationen 23. juli anklager Eva Nordlund meg for å bløffe. Det er en alvorlig påstand som hun mangler dekning for.

Bakgrunnen for Nordlunds kommentar ser ut til å være et intervju jeg gjorde med Adressa tidligere i sommer. Der kunne det virke som at jeg avviser at vi trenger både fiber og 5G for å sikre høyhastighetsnett til alle. Ved en feil kom ikke de korrekte sitatene med i papirutgaven, men dette ble rettet opp i nettutgaven i etterkant. Nordlund burde sjekket opp i dette før hun tar fram storslegga.

Fiber til absolutt alle husstander er ikke nødvendigvis den beste løsningen. Det blir fort veldig dyrt. Derfor vil trådløse teknologier trolig måtte bidra når vi skal nå målet om høyhastighets bredbånd til alle. Valgene av utbyggingsmodeller og teknologier er det imidlertid tilbyderne som står nærmest til å vurdere. Denne markedsbaserte og teknologinøytrale tilnærmingen står fast og har gitt gode resultater.

Norske fast- og mobilnett er blant de beste i verden. EUs siste DESI-indeks viser at Norge sammen med Danmark har den beste mobil- og bredbåndstilgangen. Utbyggingen har skutt fart i hele landet, også i spredtbygde strøk. Et eksempel er at andelen husstander med tilbud om fiberbredbånd i spredtbygde strøk har økt fra 11 prosent i 2013 til 45 prosent i 2019.

Det offentliges viktigste rolle er å tilrettelegge for investeringer. Det har denne regjeringen gjort. Tilbydernes investeringer har økt betydelig og har de siste årene ligget flere milliarder kroner over nivået da den rødgrønne regjeringen styrte. Også tilskuddet til bredbånd i distriktene har økt under denne regjeringen.

Nordlund skriver at rundt 360 000 husstander ikke har god nok dekning til å jobbe hjemmefra. Det er ikke korrekt. Det er en feilslutning å anta at en må ha høyhastighetsnett med 100 Mbit/s for å kunne jobbe hjemmefra. Nesten 100 prosent av husstandene i Norge har tilbud om nett som er godt nok til grunnleggende ting som epost, nettaviser, nettbank, e-handel, offentlige portaler, tilgang til læringsplattformer og videosamtaler.

Det er likevel fremdeles for stor forskjell i dekningen mellom tettbygde og spredtbygde strøk. Det kan vi ikke slå oss til ro med. Vårt mål er høyhastighets bredbånd til alle, slik at vi også i fremtiden kan bo og jobbe i hele landet.

Som distrikts- og digitaliseringsminister er jeg opptatt av å se på hvordan vi utnytter ressursene til det beste for hele landet. Ny teknologi kan gi oss nye muligheter og økt konkurransefortrinn dersom vi tar kloke og fremtidsrettede valg. Vi kan spare store summer ved å ta i bruk ny teknologi og løse ting på en smartere måte. Dette er penger som kan gå til tiltak for å skape vekst og utvikling i distriktene.