Me som bur på den relativt stille og fredlege bygda til vanleg håpa at ferietida skulle bli det same. Men håpet brast! Nå har feriefolket, mest byfolk, invadert landsbygda og naturen der som dei slit ned, og det langt frå lydlaust og sporlaust.

At urbane folk orkar å dra med seg støyen og uroa frå bylivet også når dei har ferie, kan ein undre seg over. Aldri er det meir uro og bråk, skrik og skrål på bygda enn nettopp i tida med fellesferie.

Bil- og motorsykkeltrafikk i eit sett som eit samanhengande og konstant lydinferno dagen lang. Dette forureinar miljøet og plagar menneskelege sansar. Og langs kystsona det same, med støyande lystbåtar og til og med vasskuterane i hemningslaus trafikk ofte med alkoholen som farleg stimulans til sanselause handlingar.

At dei orkar dette ferielivet desse som sit bak bilrattet heile året til og frå jobb og bak PC-skjermen på arbeidsplassen, og så velger mykje av det same stressande tilværet også når dei har fri og kunne feriere roleg i fredlege bygder. Kan det vera eit fysisk overskot frå bylivet som gjer seg utslag i eit støyande aktivitetsnivå i ferien?

Mange turistbygder nærmar seg ei tolegrense for kor mange turistar og feriefolk ein har plass til før det går ut over miljøet og trivselen og kapasiteten.