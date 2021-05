Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Av hver krone vi nordmenn tjener, bruker vi 11 øre på mat. Og drikke. Dette er omtrent lavest i verden. Jo rikere vi er, desto mindre bruker vi på mat. Andelen norsk mat av dette er under halvparten, så enkelt forklart bruker vi nordmenn 5 øre på norsk mat. Fem øre, altså! Det er definitivt lavest i verden.

Noen synes dette er rent for mye og vil heller bruke pengene sine på andre ting. Akkurat på hva vet jeg egentlig ikke. Sukkertøy, kanskje?

Eller på enda en elektrisk bil? Ja, politikerne våre bruker mer penger på dette enn på mat. Utrolig nok. 1 prosent av statens utgifter brukes på mat.

Men hva får vi så igjen for denne femøringen? Bortsett fra verdens reneste og tryggeste mat. Som i tillegg metter og smaker godt i våre norske ganer.

Jo, vi får et land som ser ut slik vi ønsker at det skal se ut. Utenfor byene våre. Vi får en verdiskaping på langt over 100 milliarder som gir 100.000 nordmenn en meningsfull jobb å gå til. Hver dag.

Vi får biologisk mangfold, levende bygder, beredskap, kulturlandskap, matkultur og mye av det andre som gjør at vi kan leve trygge og gode liv.

Alt for fem øre! Som noen mener er rent for mye, altså. I fullt alvor!

Og hva med disse menneskene som lager denne maten? For fem øre. De blir vel hedret som helter? Eller?

Nei, da - de blir hundset og herset med. Uten å få betalt for det én gang. De må spe på inntekten sin med annet inntektsbringende arbeid. For å overleve.

Er det slik vi vil ha det? I et av verdens rikeste og mest velfungerende land? Jeg synes ikke det. Jeg synes det er en skam! Og at vi burde snu på femøringen!

Hva synes du?