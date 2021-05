Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Hun er sterk i troen, denne landbruksministeren. Det virker som hun skal brødfø landet i en krisesituasjon, på de berømmelige fem brød og to fisker.

Slik det står til med landbruket, blir nok brødmelet importert. Og oppdrettsfisken fôres i stor grad på importert fôr som i utgangspunkt er godt egnet til menneskeføde.

Som fersk minister presenterte Olaug Bollestad seg som «bolleminister». Vi trodde det var en spøk. Men hun mener på ramme alvor at hun legger til rette for at vi bønder skal ruste opp gårdene våre - på 80-talls oppgjør for det vi produserer. Og med 2021-priser for det meste vi trenger til investeringer. Hun får ta seg en bolle!

Landbruksministeren var utrolig skuffet over at vi ikke ville forhandle i år. Vi kunne nok forhandlet oss fram til noen sølvpenninger, mener hun.

Jeg tror det hadde blitt ganske nøyaktig 30 av dem.