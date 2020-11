Seinast sist veke kunne eg høyre eit stikk til byråkratiet frå radioen som stod på i bakgrunnen mens eg laga middag. Noko hadde igjen blitt for byråkratisk. Det var igjen for mange byråkratar.

Det har vore ein del av desse stikka, etter at Frp gjekk til kamp mot byråkratiet i valkampen i 2013, og seinare vart del av ei regjering som hadde som mål i regjeringsplattforma si å avbyråkratisere og effektivisere.

Det er også ei oppfatning hos mange som ikkje jobbar innanfor byråkratiet at det dei driv med er unødvendig, same kva for nivå i forvaltninga dei jobbar i. Byråkratiet er for traust.

Takk og pris for det, tenker no eg. For ein stat, ein kommune eller ein region er ikkje ein startup, ei gründerverksemd eller eit enkeltpersonføretak. Det er store, komplekse organisasjonar med stor makt og påverknad på liva våre. Og då er det godt at embetsverka ligg der som grunnmurar i organisasjonar med stadig skiftande politiske styre.

I norsk offentleg forvaltning er det politikarane som tar avgjerder og embetsverket deira som førebur sakene, på alle nivå i forvaltninga. Slik er det også i sivilsamfunnet. I alle organisasjonar med vekslande politisk styre sit det ein administrasjon. Objektivitet er ikkje ei like viktig dygd i administrasjonen i ein interesseorganisasjon som i eit departement, men elles representerer dei det same: kontinuitet, fagkunnskap og historie.

At vi har ein modell der folk møter på jobb ein dag for eitt politisk styre og neste dag for eit anna, utan anna mål enn å utøve faget sitt og førebu gode saksframlegg for politikarane som til kva tid styrer, er viktig for å få grundige, faglege prosessar.

Alternativet, at dei folkevalde sjølv skulle førebu faggrunnlaget i tunge politiske saker, hadde ikkje vore særleg godt. Folkevalde på alle nivå er ikkje fagfolk på alt som rører seg innanfor deira politiske arbeidsområde. Det er ikkje det vi ønsker av dei og det er heller ikkje venta av dei.

Det er bra at nye lovar blir utarbeidde av juristar, at økonomar lagar budsjett, at planleggarar lagar kommuneplanar, alt i tråd med politikarane sine bestillingar. Dei same politikarane som også kan velje å forkaste framlegga frå dei administrativt tilsette, men ikkje utan at dei har blitt klar over konsekvensane av det dei vedtar.

Nokre prosessar tar lengre tid enn andre. Ingen plansaker blir avgjorde over natta, heller ingen saker om vegutbygging eller andre arealsaker. Det ligg lange byråkratiske prosessar bak, ofte tar det fleire år frå nokon har sendt ein søknad eller gjort eit vedtak til spaden blir sett i jorda.

Vi kan velje å harselere over det. Men kva er alternativet? At saker som grip inn i enkeltpersonar sine liv og i fellesgoda våre både i notida og framtida skal farast over med harelabb?

Det er mange omsyn som må bli grundig handsama før ein legg ein veg over eit jorde der ein kan produsere mat, byggar høghus som tar frå resten av bydelen fjordutsikta eller bygger ut viktige naturområde som hyttefelt. Ofte skal slike prosessar gjennom ulike nivå i forvaltninga før dei blir vedtatt eller stoppa.

Fellesressursane våre fortener ei grundig handsaming, det same gjer konsekvensane av dei vala som blir tatt for dei.

Etter eit halvår med raske politiske avgjerder og like raske leveransar frå byråkratar i departementa, i kommunane og på regionnivå, er det rart å høyre byråkratiet og byråkratar bli omtalte som noko som strengt tatt burde vere overflødig.

Krisepakkar lagar seg ikkje ved hjelp av eit politisk vedtak åleine, skolar opnar ikkje opp att utan byråkratane i kommunen er på ballen, smittevernreglar blir ikkje utarbeidde på slump, søknadar om dagpengar skal handsamast av eit menneske.

Det står alltid ein eller fleire byråkratar med fagkompetanse bak desse små og store jobbane, i dei siste månadane plasserte på soverom, kjøkkenbord og små krokar i gangar rundt om i landet, for å gjennomføre det politikarane, valde av folket, har vedtatt at dei skal gjere.

Det gjekk ikkje heilt etter planen med avbyråkratiseringa til Høgre- og Frp-regjeringa. Etter den første fireårsperioden hadde talet på byråkratar i departementa og direktorata auka med over 1000. Same regjering vart også kjent for å skifte justisminister hyppig, heile seks gonger. Kanskje like greitt då, at det var folk som jobba i embetsverket og kunne syte for framdrift på fagfeltet.