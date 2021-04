I Nationen 7. april går leiaren i Vestland Bondelag, Anders Felde, hardt ut og påstår at Småbrukarlaget vil SKROTE lausdriftskravet.

Kvar får han dette frå? På mitt mål tyder skrote å gjere til skrot, eller skrinleggje.

Småbrukarlaget ynskjer utbygging i samsvar med lausdriftskravet så snart som mogleg. For å klare det må vi ha ekstra investerings- og lånemidlar tilpassa mjølkebruk under 30 årskyr.

Etter at kravet om lausdrift vart vedteke for 16 år sidan har det ikkje vore løyvd nok midlar til å følgje opp vedtaket. Ein stor del av mjølkebruka har framleis båsfjøs, og ein dramatisk del av desse vil ikkje greie å innfri lausdriftkravet innan 2034. Derfor har me føreslege at kravet bør gjelde nybygg. For å styrke dyrevelferda må det tilretteleggjast med tiltak på gardsnivå.

Somme tider er det lurt å trekke pusten litt, særleg når ein er leiar i det fylket som har dei minste buskapane, og der 70 prosent av buskapane framleis har båsfjøs.

Fyrste bod er å få opp lønsemda på desse bruka, slik at dei skal tørre å investere, og sjå at der kan vere ei framtid som mjølkebonde. Det er svært langt fram til dette i dag.

Og ein løyser ikkje desse utfordringane med store investeringspakkar åleine. Dei som har levd nokre tiår, har sett ei utvikling med stadig større fjøs, med kyr som mjølkar stadig meir. Antall bønder har stupt. Lønsemda er rekordlåg. Lånegjelda har aldri vore større. Jordbruksarealet som går ut av drift er rekordstort. I Vestland fylke er 22 prosent av innmarksarealet ute av drift, medan utmarksareala mange stader gror att.

Sjølvforsyningsevna vår på jordbruksvarer er katastrofalt dårleg. Og ikkje minst, tilskotsavhengigheiten til jordbruket blir stadig større. Dei fleste bønder klarer ikkje å dekke kostnadane sine med prisar i markedet.

Dette viser at det må til store endringar i jordbrukspolitikken. Er Felde og Bondelaget klar for det?

Samfunnet (Staten) stiller store krav til bøndene om god dyrevelferd, og det skal jordbruket tåle. Men dyrevelferd er så mykje meir enn store fjøs og moderne teknologi.

Beitebruken i melkeprodusjonen har endra seg mykje. Forsamensetjinga til mjølkekyr viste i år 2000 ca. 18 prosent på beite, medan i dag er me komne under 10 prosent. Er ikkje moglegheiten for beiting også eit dyrevelferdskrav? Og korleis løyser me dette utan ein sterk endring i politikken?

Organisasjonane i jordbruket må få Stortinget til å forstå at skal me klare samfunnsoppdraget vårt, nok og trygg mat mest mogleg på norske ressursar, treng bøndene økonomi som andre i samfunnet, og endring av verkemidla som gjer det mogleg å utføre dette viktige samfunnsoppdraget.

Jordbruksforhandlingane er rett rundt hjørnet. Er det råd å håpe på hjelp av Bondelaget til dei endringar som må til?