Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det led mot kvelden. Vi vandret oppover Karl Johan med den overveldende lysdekorasjonen og grantrepynt. Mens vi gikk der, ble det færre og færre mennesker på gaten. De simpelthen forsvant.

Det kom heller ikke flere av de blå trikkene som ellers gikk så flittig i hovedgaten. Nå lå jernskinnene bare som iskalde minner. Da vi passerte Universitets-plassen på vei mot slottet, var den ellers så livlige byen gått i dvale.

Vi to fra Pakistan ble etter hvert de eneste som feiret jul på gaten i hovedstaden. Fest hjemme i Pakistan var ensbetydende med et sydende folkeliv, med trommer og musikk på gatene. Men Oslo var i unntakstilstand under den store festdagen.

Vi frøs og hastet tilbake til bussholdeplassen på Ankertorget for å komme hjem. Men her var ingen buss, bare en enslig fyllik. Han ønsket oss god jul og sa at vi var kamerater og at han var glad i oss.

Han viftet med sine halvfulle flaske, åpenbart lykkelig over at to levende sjeler dukket opp på den ellers tomme plassen, og forsikret oss igjen og igjen at «We are Friends, I love you! Happy Christmas!».

Vi gikk fra Ankertorget til Kirkeveien gjennom folketomme gatene og stusset over høytidens uforståelige innhold. Her bodde mine pakistanske landsmenn uvitende om den norske julefesten i det nye norske riket.

Utover høsten hadde jeg følt min tilværelse trygg og stabil med jobb og hybel på gården utenfor Oslo. Da adventstiden tok til, dreide det seg om julen, og jeg trakk til meg alt jeg kunne av kunnskap om høytiden.

Annonse

Jeg hadde oppfattet at man sendte kort til hverandre akkurat som vi gjorde i Pakistan på høytiden. Julekort. Så jeg besøkte en landhandel i Skedsmo. Med stor kjærlighet for mine arbeidskolleger og venner plukket jeg de vakreste og dyreste kortene jeg fant.

De var dekorert med naturtro blomster. I rimelig god tid før jul postla jeg ett kort til hver av mine nye venner i Norge.

Første arbeidsdag i romjulen satt vi i spiserommet på faste sitteplasser med hver vår skitne kaffekopp foran oss. Vi pratet og lo. «Ferierer dere jul i Pakistan,» spurte Nicolay. «Ja, det gjør vi,» svarte jeg.

Jeg så gjennom vinduet på den uendelige lyseblå himmel full av grå og flytende skyer. Skisporene foran vinduet ble smalere og smalere oppover skråningen og forsvant brått ved overgangen til skogen. Telefonklokken kimte. Roger tok telefonen. Han snakket og lo. Innimellom nevnte han mitt navn uten at jeg kunne oppfatte sammenhengen i samtalen.

«Sender dere julehilsener til venner og bekjente i Pakistan og hva skriver dere. «Vi skriver forskjellige ting, svarte jeg likegyldig». Alle lo. «Sender dere kondolansebrev som julehilsen til venner og familien,» spurte han igjen. «Kondolansebrev, hva er det for noe,» spurte jeg.

Nicolay brettet ut julekortet som jeg hadde sendt ham. Se her! «Du sendte dette kondolansekortet til meg. Du har sendt samme kondolansekort med blomsterdekorasjoner til hver av oss.»

«Jeg vet ikke forskjell på disse kortene. Jeg sendte det vakreste kortet med masse blomsterdekorasjoner på som jeg fant – akkurat som vi gjør i Pakistan,» sa jeg lettet og glad. Og Nicolay leste den lille teksten: «Min dypeste medfølelse i denne tunge tida …»

G O D J U L!