En verdensomspennende pandemi gir matforsyningen i verden utfordringer vi ikke har sett før. Matproduksjonen og forsyningslinjene er sårbare, både nasjonalt og internasjonalt. Vi står nå i den største internasjonale matkrisa etter krigen.

Nedstenginger og karantener verden over gjør at tilgang på arbeidskraft gir utfordringer vi ikke har måttet håndtere før. Mange er engstelige og redde. For å bli syke, for dødsfall, for å miste jobben, for et enormt økonomisk tilbakeslag.

Matsikkerhet er selvfølgelig avgjørende viktig for folk. Det er samfunnskritisk. Gjennom stor innsats fra bønder, matindustri, transportører og butikkmedarbeidere har matforsyningen i Norge fungert rimelig godt. Og regjeringen jobber intenst med å fjerne barrierer og legge til rette for at det skal fortsette.

I denne situasjonen med mye usikkerhet har jeg prøvd å gi uttrykk for nettopp det. At matforsyningen går rimelig godt. Vi har tett kontakt med alle ledd i verdikjeden for så tidlig som mulig å kartlegge problemer. Det er ikke stor grunn til å engste seg for at det ikke skal være mat i butikkene.

Så har debattleder Hilde Lysengen Havro et innlegg på trykk i Nationen den 1. april. Her er det behov for å oppklare en del misforståelser.

Les kommentaren fra Hilde Lysengen Havro her:

Det hevdes at jeg ikke ønsker å øke norsk matproduksjon. Det er feil. Som jeg har sagt i svært mange sammenhenger i lang tid (også i kommentarer til saker i Nationen – senest nå på tirsdag), ønsker jeg en økt norsk produksjon av for eksempel korn, frukt og grønt. Dette er matvarer der vi i dag ikke er selvforsynt.

Når vi i regjeringen nå tar en rekke ulike grep for å bøte på akutte arbeidskraftutfordringer i norsk grøntnæring, er det fordi vi ønsker en høy produksjon av frukt, bær og grønnsaker. Når vi har satt ned et utvalg for vekst, innovasjon og økt norskandel i grøntsektoren, så er det fordi jeg ønsker økt norsk produksjon av frukt og grønt. Og når vi har styrket kornøkonomien og kanaliseringspolitikken, så er det fordi jeg ønsker økt norsk kornproduksjon.

Det blir hevdet at jeg ikke vil diskutere matberedskap eller snakke om selvforsyningsgrad.

Det er også feil. Det jeg forsøkte var å gi en nøktern fremstilling av hva "selvforsyningsgrad" sier noe om, nemlig hvor mye av det daglige kostholdet vårt i en normal situasjon som er produsert i Norge. Man kan ikke sette automatisk likhetstegn mellom "selvforsyningsgrad i en normal situasjon" og "selvforsyningsevne i en langvarig krisesituasjon". Ved en langvarig fullstendig isolasjon, vil vi blant annet kunne legge om kostholdet vårt. Vi kommer ikke til å sulte.

Jeg har heller aldri lagt skjul på at selvforsyningen korrigert for import av fôr er lavere enn 50 prosent. Vi kan for så vidt også korrigere for import av andre driftsmidler i jordbruket, som gjødselråvarer, plantevernmidler, traktorer, redskaper, sesongarbeidskraft osv. og komme til at selvforsyningsgraden er langt lavere enn 40 prosent.

Poenget er at selv om vi importerer mindre fôr er norsk jordbruk fortsatt avhengig av handel. Mest mulig stabil handel, og god flyt i forsyningene internasjonalt er viktig i alle lands matforsyning. Og selvsagt utfordrer en verdensomspennende pandemi i den skalaen vi ser nå matproduksjonen i hele verden. Også den flyten utfordres nå, og vi gjør det vi kan for å sikre at vareflyten går så godt om mulig.

Jeg er tilhenger av å øke norsk produksjon av råvarer til kraftfôr som kan erstatte importerte råvarer. Jeg skrev følgende i innlegget mitt: "For å øke norskandelen også i fôret til dyra våre, er det også flere som jobber godt med økt produksjon av grovfôr, med bedre kvalitet og norskproduserte innsatsvarer til kraftfôret. Dette er spennende prosjekter, som jeg følger med interesse."

Med andre ord, jeg er verken uinteressert eller imot å øke andelen norske råvarer i kraftfôret. Men det er ikke saklig riktig å framstille det som at norske dyr hovedsakelig spiser mat fra utlandet. I et normalt avlingsår er om lag 80 prosent av det totale fôret til husdyra våre produsert i Norge. I gode avlingsår er rundt 60 prosent av kraftfôret laget av norske råvarer.

Det aller mest spesielle er likevel å bli beskyldt for at jeg gir blaffen i fattige i utviklingsland. Når jeg har vært opptatt av å styrke landbruksbistand i fattige land, er ikke det fordi jeg gir blaffen i folk som sulter. Det er faktisk fordi landbruket er helt avgjørende for veldig mange fattige mennesker, og det å få til en positiv utvikling i landbruket gir økt levestandard og livskvalitet for mennesker og for hele lokalsamfunn.

Jeg har aldri sagt at vi aldri vil mangle noe. Vi jobber intenst med å minimere mulige mangler. Det er ikke et enkelt arbeid, men det er et arbeid jeg tar på det aller største alvor. Og jeg har tro på at vi skal komme oss gjennom denne krisa, siden vi har tillit til hverandre og drar lasset sammen.