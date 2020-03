Feilslått ulveforvaltning

Det er beklagelig å konstatere at Regjeringens ulveforvaltning representert ved Klima- og miljøvernministrene er i strid med Stortingets rovviltforlik av 2011 og ulveforliket av 2016, der det ble vedtatt at bestandsmålet skal være 4–6 årlige ulveynglinger.

De lokale rovviltnemndene har i sine lisenskvoter holdt seg innenfor disse rammene, allikevel har Klima- og miljøverndepartementet (KLD) overprøvd kvotene både i 2016, 2017, 2018 og 2019. Dette er det motsatte av demokrati og et forvaltningsregime som vi ikke kan leve med. Bestandsmålet på ulv overholdes ikke selv om det juridiske handlingsrommet er til stede. Oppfølging av rovdyr-/ulveforliket handler om politisk vilje og ikke om juss.

Primært mener jeg at det ikke skal være ulv i Norsk fauna. Når Stortinget likevel vedtok et bestandsmål for ulv med mål om årlige, helnorske ynglinger er det mitt sekundære standpunkt at forvaltningen av ulv i Norge skal tilpasses livskvalitet og trygghet for befolkningen.

Utnyttelse av utmarksbeite som ressurs for produksjon av sau og storfe også innenfor ulvesonen, sikkerhet for dyrevelferd hos beitedyr, beitelandskapet som leveområde for truede arter av planter, sopp og insekter og jakttradisjoner og inntekter til grunneiere og lokalsamfunn som skapes med basis i jaktutleie.

Jeg mener at i beiteprioriterte områder må ulv med et skadepotensial felles umiddelbart. Erstatningsordningene og bestandsregistreringene må forbedres, og beitebrukere i ulike fylker må likebehandles. Regjeringens forslag om å redusere antall rovviltregioner fra dagens åtte til fire eller fem bør avvises da det vil gå ut over nærhetsprinsippet i forvaltningen.

KLD’s udemokratiske overprøving av Stortingsvedtak og nemndene er oppsiktsvekkende og har ført til et eskalerende konfliktnivå med beiteinteresser, bygdefolk og jegere. Jeg mener det haster å sette i verk effektive, konfliktreduserende tiltak.

Følgende tiltak bør settes i verk:

1. Ulven må forvaltes aktivt fra svenskegrensen.

2. Det må innføres fri jakt på ulv utenfor sona og skadeuttak innenfor ulvesona.

3. Arbeide for mer fellesnordisk forvaltning av ulv må styrkes.

4. Politisk bestemte bestandsmål må følges. Ulveuttakene må bli mer effektive slik at ulvebestanden begrenses til de fastsatte målene.

5. Staten må sikre finansiering og oppbygging av kompetanse til lokale fellingslag slik at man i større grad lykkes med å ta ut skadegjørende ulver i beitesesongen.

6. Et konfliktdempende tiltak vil være å tilsette statslønnede gjetere betalt over KLD’s budsjett.

7. Nødvergeretten må liberaliseres, slik at bøndene kan skyte ulv dersom den forårsaker betydelig skade eller utgjør en trussel mot beitende bufe.