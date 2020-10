I Troms slutter ti melkeprodusenter med melkeproduksjonen i 2020, i Balsfjord fire. De benytter seg av den statlige oppkjøpsordninga som ble satt i verk for å få tatt bort 40 millioner liter melk på landsbasis fra 2021.

Jeg er også av dem som har benyttet meg av den muligheten, da ingen av mine barn eller andre i familien ville overta, og en mulig kjøper ikke klarte å stille bankgaranti for et kjøp.

Når jeg kommer til nyttår har jeg 50 år som aktiv melkeprodusent bak meg. Det får holde. Derfor er det frustrerende når fylkeslederen i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen, går ut og legger skylden på bøndene i Troms, og i Balsfjord i særdeleshet, når han skal kommentere utviklingen.

I Nye Troms fredag den 18. september er han sitert på følgende: "Fylkeslederen mener det skjer fordi de fortsatt driver med båsfjøs." Uttalelsen kommer etter at han er spurt om bakgrunnen for salget av melkekvoter og den sterke tilbakegangen av melkeproduksjonen i Troms og i Balsfjord i særdeleshet.

Som gammel bondelags- og samvirkemann, medlem og tillitsvalgt, reagerer jeg på at avtalepartene blir fratatt skyld. Det er Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag som skal forhandle med staten etter Hovedavtalen av 1950 med senere tillegg.

Det er der rammevilkårene skal legges. Da må ikke organisasjonene rømme unna sitt ansvar bare fordi det er mest bekvemt!

Det fylkeslederen gjør, er å velte skylda for feilslått landbrukspolitikk de seneste årene fra politiske næringsorganisasjoner og staten, og over på den enkelte bonden! Det er drøyt, og det er frekt.

Kjære fylkesleder Svein Olav Thomassen, gjør jobben din i lag med Norges Bondelag, NBS og Staten. Få rammevilkårene på plass og tilstrekkelige rammer slik at ungdommen ser muligheter for å drive gårdsdrift og bondeliv i Troms, Balsfjord og Norge før du legger skylda på bonden.

Det er ikke nok med glansbilder og glassperler, det må betydelige midler til. Og i WTO- regelverket er det legalt å bruke statlig støtte på bruksutbygging for å få ned kapitalbelastninga – også til mindre bruk!

I hovedtrekk har Balsfjord og Troms en geografi som ikke tilsier de store bruksenheter innen husdyrproduksjon. De siste 20 år har store enheter vært fremelsket i hele landet – uten unntak.

Staten og Tine har vært de skikkelige pådriverne. Jo større jo bedre! Stort er godt har mottoet vært. Den lille bonden har sprintet fortere og fortere mens gulrota fortsatt henger over en armlengdes avstands plass foran – han/hun når den aldri.

Samtidig som geografien ikke tilsier de store brukene, har de fleste brukene som er blitt bygd ut vært uten muligheter for nydyrking i nærheten. Resultatet er blitt leiejord i søkk og kav. Dette har vært den gjeldende landbrukspolitikk som Norges Bondelag, NBS og Staten som avtaleparter har vært en del av.

Og når bonden har fått leid jord i søkk og kav, så har bonden som har gjort det jaggu blitt uthengt for at han har bygd for stort og ikke har ordnet seg jordressurser nærmere gården!

At bøndene i Balsfjord og Troms nå blir gjort til syndebukker for at den sentrale politikken ikke passer geografi og landskap her i Troms, er ikke rett. Ta ansvar, fylkesleder, og vær med å få på plass en politikk og et regime som gjør at de med båsfjøs kan fortsette til det kommer til et behov for renovering eller nybygg på det enkelte bruk, og at renovering/nybygg ikke trenger å fordoble eller tredoble dyretallet for å få det til.

Få på plass regelverk som tar hensyn til det som er mulig ut fra det vi har og ikke det som byråkrater uten praktisk erfaring, men med kuleramme i en kalkulator pålegger bøndene. Noe som gjør at bønder befinner seg i en skvis og får dårlig samvittighet for at de ikke klarer å få til det som papirkoryfeer klarer å få inn i regelverk og forordninger.

Det å gå på jobb og også å være bonde skal være lystbetont. Ikke en redsel for å ikke få gjort håplause papirbestemmelser.

Lokallag og fylkeslag av Norges Bondelag skal være den enkelte bonde sitt talerør inn til sentrale myndigheter og ikke sentrale myndigheters talerør ut til den enkelte bonde!