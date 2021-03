Feil strategi, Tine

Likevel skaper hun hodebry for Tine, vårt samvirke. Hun er nemlig ikke lønnsom nok.

Tine har nå bestemt at produksjonen av Balsfjordost på Storsteinnes skal fases ut. I tillegg skal Kvitlin ikke selges til dagligvarebutikker lenger, kun til storhusholdninger. Dette har møtt stor protest fra oss geitemelkprodusenter og osteglade folk.

De viktigste prinsippene i et velfungerende samvirke er at det er bondestyrt og -eid. Men ingen geitemelkprodusenter sitter i Tines sentralstyre. Ingen av oss har vært med på beslutningen om at Balsfjordosten skal fases ut.

For å svare for seg kalte Tine i forrige uke inn til teamsmøte. Vi fikk høre det vi har hørt utallige ganger før: «Det handler om lønnsomhet». Vi fikk også høre at det skal produktutvikles, markedsføres, og satses på eksport. Det har vi også hørt før.

Produktutvikling har Tine vært gode på. Tine har hatt prøveprosjekter med fetaost, is, rømme og smør av geitemelk. Jeg treffer stadig vekk folk som lurer på hvor det har blitt av disse gode produktene. De nye produktene når ikke markedet, eller blir tatt ut av hyllene etter kort tid.

Derfor er det vanskelig å tro på at Tine sin strategi nå er riktig. Å fase ut kjente, veletablerte produkter som Balsfjordost og Kvitlin kan ikke være god strategi. Det er halvfaste oster med relativt lang holdbarhet, noe som gjør det til en trygg salgsvare.

Å utvikle nye produkter er risikofylt, tar lang tid og er kostbart. Lykkes de må det også bygges produksjonskapasitet for de nye produktene. Erfaringen er at nye geitemelkprodukter fra Tine ikke forbli lenge i markedet. Likevel velger Tine denne strategien i stedet for å videreføre den veletablerte Balsfjordosten.

Tine investerer nå 200 millioner kroner i meieriet på Storsteinnes. Det trengs 10 millioner kroner ekstra for å opprettholde produksjonen av Balsfjordost. Tine Samvirke har gått med et enormt overskudd i 2020. I et samvirke er ikke alle produksjoner like effektive eller lønnsomme. Sammen sørger vi for norsk matproduksjon, og total sett skal økonomien være i pluss.

Jeg er tilhenger av det norske samvirkesystemet med markedsregulering. Det er helt unikt og gjør at vi unngår ustabilitet i markedet og produksjon under kostnadspris, som vi ser i EU. Det gjør at vi kan ha matproduksjon i hele Norge.

Veien til Balsfjordsuksessen har ikke vært enkel. Det trengs geitemelk av høy kvalitet til hvitoster. Kvalitetsregler ble strengere, vi har selektert bort geiter som ikke tilfredsstilte kravene og avlsarbeidet ble intensivert. Nå har geitemelk i Norge høy kvalitet. Vi oppfylte Tine sine krav og Tine lovte at de skulle få omsatt geitemelk.

Forholdstallet for geitemelk har i flere år vært på 0,94. Det betyr at vi kun kan levere 94 prosent av kvota vår. Det er ikke lønnsomt! Tine må nå legge en strategi for hvordan geitemelkprodusentene kan få levere 100 prosent av kvota. Tine må bli bedre på å bruke konkurransefortrinnene ved geitemelk i markedsføring. Her har de noe å lære av oss gårdsystere. Vi får en høyere pris fordi osten er produsert av fersk melk, har et lokalt preg og ikke er et volumprodukt. Disse konkurransefortrinnene har Balsfjordosten også.

«Det skal satses, vi ønsker dere med i Tine», ble det sagt i forrige uke. Ja, gjør det! Vi som produserer geitemelk og ost av geitemelk på gårdsnivå har mye å bidra med. Ta oss med i satsingen!