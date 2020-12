Etter å ha lest Roy Pedersens debattinnlegg "EUs energibyrå tapper Norge for kraftkontroll" publisert i Nationen den 15.12.2020 reagerer jeg på flere faktafeil.

"Det er tvilsomt om Norge kunne sagt nei til å gi NorthConnect konsesjon nå. Gjennom Energipakke 3 har Norge forpliktet seg til å følge opp EUs nettutviklingsplan."

Les også: EUs energibyrå tapper Norge for kraftkontroll

NVE, som bestemmer om konsesjonen skal gis eller ikke, er et uavhengig organ og er på ingen måte underlagt noen som helst i EU. NVE ligger under OED og kan evt. styres kun av olje- og energiministeren.

"NVE, som bestemmer om konsesjonen skal gis eller ikke... er på ingen måte underlagt noen som helst i EU."

Annonse

Nettutviklingsplanen, som den blir kalt i innlegget, er egentlig EUs Ten Year Network Development Plan (TYNDP). TYNDP er ikke bindende, og det er faktisk Statnett som melder inn eller godkjenner norske prosjekter i TYNDP. Statnett er eid og styrt av OED.

"Ja, Acer kan faktisk via sin forlengede arm RME (Reguleringsmyndigheten for energi) kreve å delta i behandlinga av Statnetts nettutviklingsplan."

RME er medlem i ACER, men er på ingen måte underlagt ACER, ACER kan derfor ikke kreve noe som helst av RME. Det er direkte feil å påstå at ACER skal kunne styre noe som helst av RMEs vedtak eller blande seg i RMEs saker.

Pga ovenfor nevnte opplysninger krever jeg at Nationen går offentlig ut og erkjenner at det publiserte innlegget inneholder faktafeil, samt beklager at slike feilaktige opplysninger ble publisert.

Om Nationen ikke etterkommer dette kravet vil jeg være nødt til å klage Nationen til PFU for brudd av punkt 4.13 av Vær Varsom-plakaten: Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

I tillegg håper jeg at Nationen forbedrer rutinene sine for faktasjekking, spesielt for innlegg fra tredjeparter.