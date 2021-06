Feil om jordvern, Nationen

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I ett oppslag den 21. mai 2021 forteller Nationen at senterpartistyrte Eidsvoll skal bygge skole på 52 dekar dyrket mark.

Det er bra at Nationen er opptatt av jordvern, men å fokusere på at Senterpartiet styrer Eidsvoll gir i denne saken et galt inntrykk. Flertallet for dette valget av tomt for ny skole utgjøres av Arbeiderpartiet, Høyre og Frp. Det opprinnelige vedtaket i april 2015 var mot stemmene til Venstre, SV, Senterpartiet, KrF, Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste. I tillegg var det mot kommunens helt nye arealplan, og administrasjonens anbefaling.

I den grad en skal klandre Sp for noe er det at de etter valget i 2019, som største parti, ikke satte sin ordførerposisjon inn på å få stanset prosjektet i forhandlingene med Ap, SV og MDG. Det er disse partiene som utgjør det politiske flertallet som samarbeider om å styre Eidsvoll.

Hva så med jordvernet? Denne saken gir gode muligheter for å problematisere jordvernets stilling i Norge. Den viser en svikt på overordnet nivå. I utgangspunktet skal dyrket mark ha et godt vern, og særlig når den er så god at den er egnet for matproduksjon for mennesker. Fylkesmannen, ga sine innsigelser til nedbyggingen av den dyrka marka, men det politiske flertallet i Eidsvoll (Ap, Høyre FrP) insisterte på å bygge på jordet.

Saken gikk derfor til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her ble det grønt lys, med begrunnelsen at det hastet med å få bygget skole. Dette til tross for at kommunen har en alternativ og regulert tomt til skole, med berggrunn.

Hva så med dommen? Nationens journalist har tydeligvis lest den, men om han har lest saken forøvrig framstår mer tvilsomt. Dommen er som det skrives knusende, men den inneholder store svakheter, hvis man kjenner saken.

Den første er av prinsipiell art og burde vært problematisert av Nationen. Dommen bygger på at departementets ja til områdeplanen med skole på jordet også inneholder en tilstrekkelig avveining av hensynene for og mot ekspropriasjon. Man kan spørre seg om hvor svak en begrunnelse kan være før den ikke er noen interesseavveining.

Dommen inneholder også en drøfting av om saksbehandlingsfeil kan medføre at vedtaket om ekspropriasjon er ugyldig. Det er vist til forvaltningslovens § 41 om mulig ugyldighet som følge av saksbehandlingsfeil. Det framkommer at det kan være tilstrekkelig at en eventuell feil har påvirket resultatet. Det er et lavt beviskrav.

Dessuten virker det som om dommeren har oversett viktige opplysninger, i spørsmålet om administrasjonens manglende informasjon om risiko for framdrift i forhold til at saken skulle bli trukket for domstolene.

Da Formannskapet 3. mars 2020 behandlet klagen over vedtaket om ekspropriasjon vedtok formannskapet en bestilling til administrasjonen, frem til saken skulle behandles i kommunestyret den 10. mars 2020. Formannskapet vedtok følgende; "Formannskapet ber om at det til klagebehandlingen i kommunestyret følger en beskrivelse av den videre prosessen, med alternative utfall og vurdering av risiko for tidsbruk og økonomi."

Vedtaket kan vanskelig oppfattes på en annen måte enn at den utredningen formannskapet bestilte fra administrasjonen måtte ha vist mulig utfall i form av nederlag i departementet og eventuelt søksmål mot staten, dersom departementet stadfestet kommunens vedtak. Videre en ca. tidsangivelse for de forskjellige hendelsesforløp.

Administrasjonens svar på bestillingen var et dokument som ble delt ut i kommunestyret, med sammenligning av framdrift for ekspropriasjon av 1) det omtale jordet med 2) kommunens regulerte tomt til skoleformål.

I dette dokumentet er ikke nederlag i departementet eller et søksmål mot stadfestelse beskrevet eller gitt noen tidsangivelse, utover departementets saksbehandlingstid i klagesaken. Det hevdes derimot at eiendomservervet ikke er på "tidskritisk linje".

Kommunestyret vedtok å opprettholde sitt vedtak om ekspropriasjon med knappest mulig stemmetall (18/17). Minst én representant ga tydelig uttrykk for at hans stemmegiving for opprettholdelse av ekspropriasjon kun var motivert i framdrift, og han hadde tillit til administrasjonen. Da er det vanskelig å godta en påstand i tingrettsdommen om "at saksbehandlingsfeil ikke skal ha hatt noen betydning for noen av medlemmene av Kommunestyret sitt syn i ekspropriasjonssaken."

Når grunneier i tillegg er ilagt saksomkostninger fordi dommen legger til grunn at han ikke hadde noen grunn til å ta saken til retten er det vanskelig å se annet enn at en anke er svært sannsynlig.