Feil om EU-krav

Nei til EU-leder Roy Pedersen spør i Nationen 11. januar om hvordan vi leser krav til "Compliance Officer" eller samsvarskontakt. Dette er et krav som ikke vil gjelde for Statnett, men som bare gjelder for selskaper som er organiserte etter en såkalt ITO-modell.

Les også: Statnett vil få EU i rommet

EU-regelverket har krav til eierskap og organisering av nettvirksomhet på transmisjonsnivå.

Annonse

Som hovedregel er det krav til eiermessig skille mellom transmisjonssystem og produksjon eller omsetning av elektrisitet.

Et slik skille innførte vi i Norge i vår egen energilov allerede fra 1990. Eierskapet til transmisjonsnettet og driften av kraftsystemet ble plassert i ett selskap og eierskap til kraftproduksjon i et annet. Vi følger derfor reglene som gjelder for selskaper med eiermessig skille mellom nett og produksjon/omsetning av kraft. Da gjelder ikke kravet om samsvarskontakt.

Det finnes alternative modeller. I noen land der produksjon og netteierskap har vært integrert i samme selskap, er ITO (Independent Transmission Operator) en alternativ modell uten krav om eiermessig skille. Krav til samsvarskontakt er ett av flere særskilte krav som gjelder der det er en slik ITO-modell.

Det er altså ikke noe krav til at Statnett skal ha en egen rolle som samsvarskontakt, og Statnett har derfor heller ingen planer om å innføre dette.