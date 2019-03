Feil medisin

Bondelaget si oppskrift er å gå baklengs inn i framtida. Eg må kommentera nokre av desse tiltaka.

Avla fram klimavennlege husdyr: Kva betyr det i praksis ? NRF-kua er ei av årsakene til overproduksjon og synkande lønnsemd i landbruket. Det er ei ku som er avhengig av store mengder importert kraftfor for å produsere. Kva betyr all den transporten for utsleppa ? Då er det mykje bedre å ta i bruk dei gamle husdyrrasane våre. Dyr som kan gjera seg nytte og produsere på dei beite/grasressursane me har her i landet.

Meir produksjon og forbruk: Landbruket vil bli enno meir «dekk og diesel». Med andre ord enno større einingar, enno meir transport og enno meir industriproduksjon i landbruket. Vert det mindre utslepp av det ?

Bedre gjødselhantering og spredning: Skal det byggjast store anlegg for å handtera store mengder gjødsel med påfølgjande transport og utslepp? Problemet i dag er at alt for store mengder husdyr er samla på eit alt for lite areal. Det fører til at gjødsel er eit problem, ikkje ein ressurs. Ved å laga nye gigantanlegg vert problemet større, ikke mindre. Dersom me endra landbrukspolitikken slik at husdyrproduksjonen vert spredd over heile landet og tek i bruk husdyrrasar som kan nytta seg av arealet me har, ja då vert gjødsla ein ressurs.

Dette er med respekt å melda meir av ein medisinen som ikkje verka. Det dokumentera at Bondelaget ikkje har forstått kva dette dreier seg om. Det er å gå baklengs inn i framtida. Det er berre Norsk Bonde- og Småbrukarlag som kan utforma eit nytt og bærekraftig landbruk:

•Ta i bruk arealet vårt inkludert utmarksbeite. Det må gjerast ved å flytta tilskott frå produksjonsdrivande tiltak til areal.

•Innvesteringstilskott må gjevast til vedlikehald av eksisterande bygg. Ikkje slik som i dag at du må byggja veldig store nye bygg for å koma i betraktning. Det vil gje lågare gjeldsbelastning og dermed bedre lønnsemd.

•Gje tilskott til å rydda / dyrka på nytt areal som har grodd til. Det betyr meir grønt areal og auka karbonfangst.

•Ikkje innføra forbod mot dyrking av myr. Ved å dyrka myr får me meir grønt areal og meir karbonfangst. I tillegg aukar me sjølvforsyningsgraden ved å dyrka meir jord.

Totalt vil dette gje lågare utslepp, auka sjølforsyning, betre lønsemd og sunn norsk mat på norske ressursar.