Feil i NTB-notis om villreinjakt

M.a. står det: «Hovedårsaken er at kvoten for felte dyr på Hardangervidda ble økt for å kunne ta ut voksne hanndyr og fordi villreinstammen i Nordfjella ble tatt ut på grunn av skrantesyke» (vår utheving). Siste setning her er sterkt misvisande, då uttaket av den smitta stamma i sone 1 i Nordfjella skjedde vinteren 2017-18, d.v.s. for to år sidan. Siste dyr med påvist smitte vart felt i februar 2018.

Om ein går inn i jaktstatistikken frå Statistisk Sentralbyrå, syner denne eit fellingstal i Nordfjella (sone 2) i haust på 119 dyr. Nær alle vaksne felte dyr vart testa for smitte, og ingen smitte påvist. Veterinærinstituttet opplyser at statistisk sannsyn for at denne stamma er fri for skrantesjuke no er oppe i omlag 85 prosent, og at det same gjeld for stamma på Hardangervidda.

Endå eit avsnitt i notisen er misvisande: «Villrein fra Hardangervidda skal etter hvert benyttes som grunnlag for å bygge opp en ny villreinstamme i Nordfjella.» Dette er rett nok eitt av fleire alternativ som har vore lufta i ein tidleg plan for reetablering, men vert per i dag ikkje vurdert som særleg aktuelt av forvaltingsorgana for villrein i Nordfjella og på Hardangervidda.