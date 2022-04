Feil begrepsbruk og flere feil på kart og vegskilt

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Overhalla kommune vedtok å endre namn på kommunesenteret Ranemsletta og bygdesenteret Hunn i mai 2014. Bakgrunnen var at begge steder hadde vært feilskiltet i noen tiår.

For Hunn skyldtes nok det at namnet Hunn ikke hadde vært kartfestet. Vedtaket ble påklaget for begge steder, og Klagenemnda for stedsnamnsaker tok klagen til følge for begge.

I februar 2018 ble begge omskiltet med sine korrekte namn, dvs. Ranemsletta og Hunn. I tillegg ble Hunn kartfestet av Kartverket.

I november 2021 gjenga Sogn Avis hva varaordfører Jan Olav Fretland i Lærdal sa i et formannskapsmøte: «Det ergrar meg at det ikkje går an å sjå at Lærdalsøyri er tettstaden i Lærdal kommune.»

Han sikta til vegskilt. Med tettstaden sikta han nok til kommunesenteret. Problemet er at Lærdalsøyri er skilta (blått skilt) med kommunens namn Lærdal. For ordens skyld nemnes det at andre (gule) skilt viser korrekt namn Lærdalsøyri.

Undertegnede skrev på denne bakgrunn et leserinnlegg i Sogn Avis hvor jeg påpekte at feilskilting er i strid med stadnamnlova. I motsetning til i Overhalla-saka er det ikke feil på kart mht. Lærdalsøyri.

Jeg og flere har påpekt feil namnbruk og feil veiskilting for både Verdalsøra og Stjørdalshalsen. Felles for begge er at de er skiltet med kommunens namn.

I tillegg framgår namna Verdalsøra og Stjørdalshalsen kun i liten målestokk på kart slik at det også foreligger feil på kart for disse stedene. Det kan sjå ut til at Verdalsøra kun er namn på en rundkjøring og Stjørdalshalsen et gatenamn. Begge er feil og misvisende.

Jeg har også kontaktet Statens vegvesen og Statens kartverk for retting. Vegvesenet svarte bl.a. at «Ifølge «Stadsnamslova» § 7 er det kommunen som velger navn på, og vedtar skrivemåter på tettsteder, grender osv. … Statens vegvesen tar ikke initiativ til videre utredning i saken og vil avvente videre behandling og event. vedtak i de respektive kommunene og kartverk.»

Kartverket har ikke svart. I ettertid har jeg fått opplyst at tilsvarende også er tilfelle fleire andre steder, herunder på kommunesenteret Vossavangen i Voss kommune og det tidligere kommunesenteret Skjønhaug i daværende Trøgstad kommune. Her er det skiltet med henholdsvis Voss sentrum og Trøgstad.

Søk i Sentralt stedsnamnarkiv (SSR) på namnet Voss gir resultatet Voss herad/kommune. Voss er ikke namn på et sted, men derimot på en kommune. Søk på Voss sentrum samme sted gir resultatet ingen treff. Det er derfor ikke korrekt namn på stedet.

Søk på namnet Vossavangen gir tettsted i Voss (kommune). Stedets namn er derfor Vossavangen og ulike myndigheter plikter å bruke namnet Vossavangen i alle sammenhenger herunder på kart, vegskilt m.m. Vegskilt som viser Voss sentrum må derfor tas ned/fjernes. Det er ikke til hinder for at en kan opplyse om hvor en bør kjøre for å komme fram til sentrum på Vossavangen.

Felles for Lærdalsøyri, Verdalsøra, Stjørdalshalsen og Vossavangen er at opprinnelig namn brukt lokalt er siste del og at kommunenavnet har blitt tilføyd for å angi hvilken Øyr/Ør, Vang, Hals m.v. det er tale om for å unngå misforståelser. Antakelig har det skjedd ifm. kartfesting.

Hva med stedet Skjønhaug i tidligere Trøgstad kommune (nå: Indre Østfold kommune)? Det heter i Wikipedia at Skjønhaug var kommunesenter i tidligere Trøgstad kommune. Kommunesenteret i den nye Indre Østfold kommune er Askim.

Søk på namnet Skjønhaug i SSR viser Tettsted i Indre Østfold. Sjøl om Skjønhaug formelt sett er et tettsted og ikke lengre et kommunesenter, så passer likevel ikke denne betegnelsen, sjå nedenfor.

Namnet Skjønhaug framgår av kart/SSR og det er derfor korrekt. Vegskilta viser derimot Trøgstad, dvs. kommunens namn. Det er feil og omskilting til Skjønhaug bør skje.

Er svaret fra Vegvesenet korrekt? Verdalsøra og Stjørdalshalsen de historiske korrekte namna og disse namna skal brukes, jf. stadnamnlova.

Det kan tilføyes at Vegvesenet synes å ha misforstått § 7. For det første gjelder bestemmelsen steder som ikke har noe namn. Slike er hovedsakelig nye bebyggelser/-boligfelt m.m. og slike bør gis namn. Matrikkelloven bestemmer dessuten at veger skal gis namn og alle boliger gis en entydig adresse.

Det ble påpekt lovtekniske svakheter ved høringen fra Norsk namnevern ved undertegnede, men Kulturdepartementet tok verken merknadene til følge eller opplyste om dem.

Flere andre kritiske merknader ble også fortiet. Det er klart i strid med forutsetningene for høringsinstituttet i den regjeringsfastsatte Utredningsinstruksen, jf. forvaltningsloven § 37 m.v. Et sentralt spørsmål her var hva departementet mente med betegnelsen tettsted. Verken loven eller forarbeidene har noen opplysning om det.

Felles for de tre berørte statlige direktoratene SSB, Kartverket og Vegvesenet var at de bestred å ha noen plikt til å følge vedtak fra Klagenemnda for stedsnamnsaker i Overhalla-saka.

Alle tre viste til kommunens vedtak, men de måtte snu og korrekte namn brukes nå av alle tre. Solberg-regjeringa ved flere departementer forsøkte også å forhindre iverksettelse av nemndas vedtak, men de måtte til slutt erkjenne at nemndas vedtak skulle stå.

Samferdselsdepartementet ga seg først etter klar kritikk fra Sivilombudet og instruerte deretter Vegdirektoratet til å foreta omskilting. Dette skjedde etter klage fra Aksjonsgruppa for korrekt bruk av stedsnamn i Overhalla ved undertegnede. Dessverre synes ikke Vegvesenet å ha tatt lærdom fra Overhalla-saka.

Tettsted er et begrep definert av SSB som ledd i et flernasjonalt prosjekt for å kartlegge (sammenhengende) urbane områder. Et tettsted er ikke et fysisk sted, men derimot en kategorisering av fysiske steder som har nærmere bestemte egenskaper. Begrepet er altså en abstraksjon.

Problemet er at ordet/betegnelsen tettsted har glidd inn i dagligspråket, men med et annet og løsere meningsinnhold enn SSBs faglige begrep. Resultatet er misforståelser og feil også fra myndigheter og lovgivning herunder stadnamnlova § 7 1. ledd hvor det heter at «Kommunen vel namn på og vedtek skrivemåten på tettstader, grender, kommunale gater, vegar, torg, bydelar, bustadfelt, kommunale anlegg o.l. og vedtek skrivemåten av offisielle adresser.»

Det er ingen tegn i forarbeidene til loven som viser at en her har siktet til et annet begrep enn SSBs definisjon, men samtidig er det like klart at denne definisjonen ikke passer her. Dette ble påpekt i høringen, men ikke fulgt av Kulturdepartementet i proposisjonen og heller ikke redegjort for.

Det tyder på politisk styring. I så fall var det kulturminister Trine Skei Grande (V) fra Overhalla. Politikere bør være varsomme med å ta styring over lovtekniske spørsmål. Her resulterte det i en klar lovteknisk svakhet.

Problemet med at det opereres med flere begrep for ordet tettsted, kan antakelig kun rettes opp igjen ved at SSB velger et annet ord/betegnelse. Nærliggende vil da være (sammenhengende) urbane områder. En slik betegnelse vil neppe gli lett inn i dagligspråket og det gjelder særlig om en tar med ordet sammenhengende.

Det kan videre sjå ut til at det er mange steder med feil på kart og/eller vegskilt. Slike feil bør det også ryddes opp i. Alle aktuelle myndigheter plikter å bidra til det.