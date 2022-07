Faste stillinger er ikke alternativet

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I en artikkel i Nationen den 4. juli uttrykker flere reiselivsaktører frykt for konsekvensene av regjeringens foreslåtte innstramminger i adgangen til innleie.

Mange reiselivsbedrifter vil nå kunne miste muligheten til å bemanne sesong og store arrangementer via bemanningsbransjen. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) viser ingen forståelse.

Av Arbeids- og inkluderingsministerens svar til bransjen gis det et inntrykk av at regjeringen baserer sine forslag på uriktige forutsetninger og manglende forståelse. Først henviser hun til Arbeidstilsynets erfaringer fra tilsyn i deler av reiselivet, som ikke er relatert innleie fra bemanningsbedrifter, så viser hun til at hele og faste stillinger skal være normen i norsk arbeidsliv.

Dette er det ingen uenighet om, og bemanningsbedrifter ansetter som hovedregel sine medarbeidere i hele forutsigbare stillinger. Imidlertid må man huske at alternativet til innleie for å dekke sesong og produksjonstopper i reiselivet via bemanningsbransjen ikke er hele faste stillinger, men midlertidige stillinger.

Fast ansatte i bemanningsbedrifter dekker ofte flere reiselivsbedrifters midlertidige behov gjennom året. I noen reiselivsbedrifter er det høysesong om sommeren, typisk serveringssteder med uteservering og sommerhotell i distriktene.

Hos andre er det om vinteren det er ekstra behov for personell, for eksempel ved skianlegg. Mange byhotell er avhengig av ekstra personell for å kunne påta seg store arrangement som konferanser og banketter. I serveringsbransjen kan det være behov for ekstra bemanning under julebordsesongen eller i forbindelse med gjennomføring av store festivaler og konserter.

Gjennom bemanningsbransjen kan fast ansatt personell dekke opp en rekke reiselivsbedrifters midlertidige arbeidskraftsbehov. Innleie fra bemanningsbedrifter virker også som en rekrutteringskanal til direkte ansettelser i reiselivsbedriftene, og mange har fått en fot innenfor gjennom å være innleid til å dekke sesong- eller produksjonstopper.

Å frata reiselivsbedrifter mulighet til å leie inn fast ansatt personell fra bemanningsbedrifter vil ikke gi økt forutsigbarhet for ansatte, men heller det motsatte. Samtidig svekker man tilgang på helt nødvendig personell i en situasjon hvor mangelen på arbeidskraft er ekstrem i kjølvannet av pandemien.

Særlig skadelidende er små og mellomstore reiselivsbedrifter i distriktene. Dette ser det ikke ut som statsråden forstår.

Marte Mjøs Persen skriver i e-post til Nationen følgende: "Faste ansettelser bidrar til å gi arbeidstakere en trygg og forutsigbar arbeidssituasjon og inntekt. Det bidrar også positivt for virksomhetene når det gjelder styrket kompetanse og produktivitet."

Dette kan vi være enige i. Problemet er at svaret er helt irrelevant. I motsetning til bemanningsbransjen, er det ikke et alternativ for reiselivsnæringen å ansette folk fast i hele stillinger, som skal dekke arbeidskraftsbehov i sesong og ved produksjonstopper som typisk større arrangementer.

Regjeringen svekker derimot ansattes rettigheter og tilgangen på nødvendig arbeidskraft. Konsekvens av dette vil være nedleggelse av bedrifter og færre faste stillinger.