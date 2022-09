Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Ernæringsbiolog Marit Kolby har i det siste sluppet til i flere medier, sist på NRK i «Debatten» torsdag 1. september. Foranledningen var at hennes bok, «Hva og når skal vi spise?», er blitt en bestselger.

Kolby hevder at frokost tidlig på morgenen stort sett er unødvendig og at en måltidsrytme med 2–3 måltider per dag er gunstigere enn myndighetenes anbefaling om hyppige måltider. Hun poengterer også at man bør spise når man er sulten, og ha lengre pauser mellom måltidene.

Da får tarmene ro til å «rense seg selv» og kroppen tid til å tære på fettlagrene. Dette er godt belagt både i forskning og i årtuseners erfaringer.

I tv-debatten var myndighetenes syn representert ved ernæringsfysiolog Tine Sundfør og professor Jøran Hjelmesæth. Begge mener at det er viktig å spise flere måltider, gjerne 4–6 hver dag, «for å holde blodsukkeret jevnt utover dagen».

Professor Bjørn Steen Skålegg deltok også. Han har i årtier kuttet ut frokosten og støttet Kolbys argumenter. Flere måltider om dagen med store inntak av karbohydrater – slik myndighetene anbefaler – fører til mange store svingninger i blodsukkeret – det motsatte av hva myndighetene hevder.

Den 29. august belyste Aftenposten ulike syn på betydningen av faste og måltidsrytmer.

Her anbefalte seniorrådgiver Henriette Øien i Helsedirektoratet å spise med 3–5 timers mellomrom (4–6 måltider per dag). Ingen forskning viser at dette er gunstig, snarere tvert imot.

Hyppige måltider gir aldri mage- og tarmkanalen pause til «renovasjon», hevder Marit Kolby. Hundrevis av studier støtter hennes synspunkter. Mekanismene som ligger til grunn, er godt forklart. Jevnlige fasteperioder påvirker for øvrig en rekke mekanismer som bidrar til å forsinke aldringsprosessen.

Det har vært kjent siden tidenes morgen at lang tid mellom måltidene er gunstig for mange. Våre fjerne slektninger levde i millioner av år som jegere og sankere. De kunne gå uten mat i flere dager og utviklet en fysiologi tilpasset faste og få måltider. Kvinner som holdt seg ved leiren, sanket og passet barn, spiste kanskje oftere, men fikk ikke hovedmåltidet før jegerne kom tilbake med byttet. De hadde et kosthold med mye fett og protein og lite karbohydrat.

Israelske forskere har dokumentert at fortidens jegere foretrakk store byttedyr med opptil 50–60 prosent kroppsfett. Overgangen til jordbruk noen tusen år tilbake med et høyt inntak av karbohydrat ga dårligere helse og lavere høydevekst for menn og kvinner.

Først etter 2. verdenskrig har gjennomsnittshøyden nærmet seg steinaldermennesker. Hvis man ser bort fra barnedødeligheten ved beregning av gjennomsnitt levealder, lever vi i dag ikke vesentlig lengre enn dem etter barndommen. Gjenværende levetid for dem som overlevde barneårene, er trolig nokså lik. Vi er imidlertid plaget av kroniske sykdommer som var ukjente i fortidsmiljøet.

Myndighetenes bygger sine kostholdsanbefalinger på studier som støtter opp under egne oppfatninger. De klamrer seg til råd helt fra Karl Evangs tid, til tross for at disse etter alt å dømme har bidratt til den kraftige økningen i kroniske helseproblemer i de siste tiårene, der overvekt bare representerer toppen av isfjellet.

Ifølge Hjelmesæth er utsiktene små til at de nye, nordiske anbefalingene som er under utforming, skal ta hensyn til nyere kunnskaper om hva mennesket er best tilpasset å spise og hvor ofte det er helsemessig best å gjøre det. Tiden er omsider inne for en åpen debatt der også «dissidenter» får slippe til. Takk til NRK!