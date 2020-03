Farlig kunnskapsløshet om Norsk Rødt Fe og samvirkeavl

Forfatter Erik Stenvik har delt et utdrag fra boka si «Bondevett» på en rekke Facebook-sider. Teksten er om avlssystemet bak NRF, og er gjennomsyret av en imponerende mengde kunnskapsløshet.

Et innlegg fra en privatperson kan virke som en bagatell, men for det første så er Facebook en offentlig plattform. For det andre så er Stenvik veterinær med ansvar for kunnskapsdeling. Og for det tredje så føyer dette seg inn i en farlig trend. Nemlig en bølge av kunnskapsløshet som sprer seg, og som altfor ofte får stå uimotsagt fra faghold.

Stenvik skildrer NRF som et slags diktatorisk maktovergrep mot norske bønder. Som masterstudent innen husdyravl- og genetikk på NMBU, blir jeg regelrett forbløffet. Stenvik bygger opp om utbredte misforståelser om vår største nasjonale storferase. I tillegg undergraver han legitimiteten til det som har ført Norge opp i verdenstoppen på avlsarbeid; samvirkeavlen.

Dette er destruktivt for norsk landbruk. Kompani anti-NRF må pareres med kunnskap. Jeg tør påstå at jeg kan egne meg. I 2016 skrev jeg 40 sider bacheloroppgave om «Fremveksten av Norsk Rødt Fe som kurase, avlssystem og organisasjon» hvor jeg (ifølge sensor) brukte «så godt som all tilgjengelig litteratur om temaet». I dag skriver jeg masteroppgave om NRF.

Stenvik formidler i sitt innlegg at norske bønder ble hjelpeløse ofre for en sentralstyrt monopolisering av storfeavlen. Det er riktig at NRF i dag har et monopol innen nasjonal melkeproduksjon som er unikt i den vestlige verden. Men det er helt feil å si at dette kom som følge av overformynderi.

Det er i grunn mye forvirring rundt historien bak norsk storfeavl og de nasjonale storferasene våre. Er utbredt misforståelse er at vi før i tiden hadde lokale raser optimalisert til lokale produksjonsforhold og ressursgrunnlag. Stenvik omtaler disse rasene som «velprøvde norske husdyrraser».

Men hvorvidt Stenviks «velprøvde» raser i det hele tatt eksisterte før første halvdel av 1900-tallet er faktisk en diskusjonssak. Storfeavlen i Norge hadde nemlig ikke noe spesielt rasefokus før denne tid. Rundt 1850 gjorde en av landets første statsagronomer, Johan Lindeqvist, en reise rundt i landet for å kartlegge norske storfeavl. Arbeidet var det eneste av sitt slag. Han slo fast at det var et stort mangfold i storfetyper, men hvorvidt dette var «raser» var et skjønnsspørsmål.

Storferasefokuset kom i grunn ikke før en arvelære kalt stedegenhetslæren entret banen. Denne bygde på et vitenskapelig grunnlag som vi i dag vet er feil. Men den ble fremelsket av en offentlig sentralstyring etablert i 1877 ved Landbruksdirektoratets opprettelse. For første gang ble norsk storfeavl underlagt enhetlig ledelse. En rekke regler ble skapt for å styre avlen i den retninga direktoratet mente var riktig.

Regelverket bestod av strenge regler for hvilke avlsdyr bønder fra ulike regioner kunne bruke i avlen. Målet var å opprette stedegne raser for de ulike områdene. Det viktigste var overhodet ikke lokale ressursgrunnlag, men at dyrene var av «riktig rase».

Med andre ord er flere av de lokale «velprøvde» rasene et direkte resultat av den type sentralstyring som NRF ironisk nok blir anklaget for. Det mange vil ha det til, at de lokale rasene oppstod på grunn av kloke bønders grasrotengasjement, er rett og slett feil. Regelverket til direktoratet skapte lite til ingen rom for bøndenes egne vurderinger og prioriteringer.

Stenvik skriver i sitt innlegg at «storfeavlen i praksis ble monopolisert ved bruk av kunstig sædoverføring». Sannheten er at kunstig sædoverføring var en banebrytende demokratisering av et overlegent genetisk materiale. Da bønder rundt omkring fikk tilgang på NRF-semin valgte de det selv.

Avlen på NRF har bestandig vært organisering i samvirke. Fra den spede begynnelse da NRF måtte kjempe på tvers av sterk politisk styring (og nasjonalistiske strømninger i anledning unionsstrid), har fokuset vært at avlen skal komme bøndene til gode. Egenskapene som gir bonden økonomisk uttelling skal styre avlen.

Medlemsstyringsfokus var også årsaken til at helse- og fruktbarhetsegenskaper ble inkludert i avlsmålet på midten av 70-tallet. Et valg som i dag har gjort NRF til verdens friskeste høytytende rase.

Norsk landbruk må alltid føre en kunnskapsbasert diskurs. Man trenger ikke å se lengre enn til klimadebatten før man ser hvor skadelig kunnskapsmangelen er for hele næringas eksistensgrunnlag.

Samvirkeavlen har gjort NRF til verdens mest solgte røde rase og et eksempel som FN mener er til etterfølgelse innen bærekraftig avl. Er det én ting vi kan lære av NRF-historien er det at vi står sterkest sammen. La oss derfor marsjere i takt med kunnskapen før hele bøtteballetten møter seg selv i døra.