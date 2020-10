Falsk englesang fra Høyre

Er det tegn på at krisepakkene treffer? I så fall har Høyre underlige krav til måloppnåelse.

Aalan gård driver med lokalmat, servering m.m. og mistet 70 prosent av omsetningen i mars, april og mai. De søkte kompensasjonsordningen og satt igjen med fem tusen kroner når regnskapsføreren hadde fått betalt for sin del av jobben.

Bakke gård har tapt omsetning på minst 450.000 kroner, og det er kun på grunn av de avlyste matfestivalene. Brubekken gardsmeieri forteller om 30 prosent nedgang i omsetningen i første halvår. Bakken Øvre har en nedgang i omsetning på 5 millioner, fordelt på lokalmat, catering og servering.

Annonse

Lokalmatprodusentene har gjort det de kan for å holde bedriftene gående, fordi de har tro på det de driver med. Forbrukerne vil jo ha lokalprodusert mat! Alle jobber nå enda mer for hver krone de omsetter for. (Og dette er ikke folk som jobber 8-16 fra før av….) Bedriftene har tatt opp lån, permittert ansatte og gjør det de kan for å øke salget gjennom etablerte og nye kanaler. Høyre nevner Myrdal gard på Tysnes som begynte med pizzaservering. De har stått på hele sommeren for å sikre bedriften sin, og er blant de heldige som holder til i en del av landet hvor norske turister gir nye muligheter i perioder av året.

Fordelen med å selge lokalmat direkte til kundene har Høyre fått med seg og det er bra. Ut fra bedriftsøkonomi må vi likevel presisere påstanden om at det er «høy margin for produsentene gjennom å kutte mellomledd». Så enkelt er det ikke. Det er riktig nok en større del av fortjenesten som går til produsenten, men da gjør bonden også langt større del av jobben og skal ha betalt for det. Bonden produserer og foredler råvarene, samt markedsfører og selger produktet til sluttbruker. Det betyr ikke at lokalmatprodusentene har høye marginer og blir rike av å drive med dette.

Sånn sett er Heidal landbruksprodukter et godt eksempel. 30 prosent av omsetningen på gården er fra lokalmat, men til gjengjeld utgjør dette salget totredeler av fortjenesten. Og nå er store deler av det markedet borte! Som alle andre har de da tenkt på hvordan de kan omstille seg, og de har startet lokalmatutsalg hvor de selger varer fra egen gård og andre lokalmatprodusenter. Tror du det prosjektet falt inn under Innovasjon Norges regler for støtte? Nei. Tror du de får kompensasjonsstøtte? Nei.

E24 meldte nylig at de økonomiske tiltakene etter koronakrisen kan bli betraktelig billigere enn anslått. Hvorfor? Fordi tiltakene ikke hjelper alle de som trenger hjelp. Og hva så med resten av året? Og neste år? De fleste av våre medlemmer har nesten totredeler av omsetninga fra august og ut året. Så hvis Høyres landbrukspolitiske nettverk har lite å gjøre er det garantert flere av gårdsmat-bedriftene som gjerne tar imot en hjelpende hånd på gården.