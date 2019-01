Terje Gautefall sitt innlegg i Nationen er preget av faktafeil og misforståelser. Gautefall viser også mangel på forståelse om dyrevelferd når han hevder at vi i Dyrevernalliansen oppgir burholdet som hovedårsak til avvikling av pelsdyrnæringen og ikke dyrevelferd. Vi forklarer gjerne denne sammenhengen;

Dyrevernalliansen har arbeidet politisk for en avvikling av pelsdyroppdrett i over 15 år. For oss som dyrevernorganisasjon handler det om nettopp dyrevelferd. Og ja, det stemmer at vi sier at hovedproblemet er at pelsdyrene holdes i nettingbur. De fleste forstår intuitivt at et levende vesen umulig kan få sine instinkter og naturlige behov tilfredsstilt i et lite nettingbur. Vi er ikke alene om å mene dette. Dette er også påpekt av både Veterinærforeningen og Veterinærinstituttet.

Når det gjelder fremstillingen av pelsdyrnæringen som en gave for miljøet, er dette også et kjent og kjært argument fra næringens forkjempere. Men når miljøbelastningen til en kilo pels er på rundt 140 kg CO₂ gjennom livsløpet, sammenlignet med rundt 20 kg for ull, så faller dette på sin egen urimelighet. At fuskepels ikke er et miljøvennlig alternativ, betyr ikke at ekte pels er det. Dyrevernalliansen mener vi heller må fokusere på å utvikle gode, bærekraftige alternativer til syntetiske materialer – alternativer som er miljøvennlige, og som ikke innebærer massiv dyrelidelse på veien.

Gautefall hevder videre at det er «gamle fordommer, manglende kunnskap og helt fraværende oppdatering om næringen som styrer politikken». Men det er nettopp moderne kunnskap om dyrs evner og behov som har ført til den enorme motstanden mot pelsdyroppdrett – både faglig, politisk og blant opinionen. Pelsdyroppdrett er rett og slett ikke dyrevelferdsmessig forsvarlig.

Mulighetene for å oppnå god og anstendig dyrevelferd for pelsdyrene er totalt annerledes enn for vanlige husdyr. Derfor er dette den eneste formen for dyrehold som Dyrevernalliansen ønsker å avvikle. Vi fortsetter arbeidet for en ansvarlig avvikling som tar hensyn til både dyr og oppdrettere.