Jeg blir oppgitt når feilfakta og sjølmotsigelser blir satt i system i et så viktig spørsmål for norsk matproduksjon.

Et NRK-innslag for noen dager tilbake, der blant andre Gunhild Stordalen deltok, var viet «klimaproblemet rødt kjøtt». Aldri tidligere har jeg opplevd at en «etablert sannhet» har blitt forsøkt dokumentert gjennom en så åpenlys desinformasjon, feil faktabruk og selvmotsigelser. I hvert fall ikke i statskanalen.

Det startet med at programleder slo fast at forbruk av rødt kjøtt var et av våre største klimaproblemer, ferdig snakka. For å illustrere problemet ble det vist en fordeling av kjøttforbruket, der «rødt kjøtt» utgjorde cikra 39 kilo per innbygger, eller cirka75 prosent av totalt kjøttforbruk i Norge. Halvparten av dette var imidlertid svinekjøtt. Dette kan jo ikke regnes som rødt kjøtt i klimasammenheng. Årsaken til at grovfôrbasert, rødt kjøtt har havnet i verstingklassen, er jo at de i fordøyelsesprosessen slipper ut metan, som er en potent klimagass før den brytes ned.

Like etter ble dette bekreftet i programmet da det ble opplyst at drøvtyggerkjøtt hadde ti ganger så høye utslipp som gris og fjørfe. Men svinekjøttet telte altså med når «problemets omfang» ble beskrevet. Fakta er at kjøtt av storfe og sau utgjør bare vel en tredel av kjøttforbruket i Norge.

Samtidig blir dette kjøttet produsert ved utnyttelse av gras- og utmarksarealer. Dette utgjør størsteparten av de produktive arealene for matproduksjon i Norge. Produksjonen er avgjørende viktig for innenlands matforsyning og for å kunne ha en matproduksjon over hele landet. Dette ble bekreftet da programmet gikk over i en ny fase, ikke minst takket være den kunnskapsrike storfebonden Marthe Bogstad.

Da var plutselig både programleder og Gunhild Stordalen også enige om at norsk kjøttforbruk måtte være basert på norske arealressurser. Dette til tross for at det var nettopp dette kjøttet som innledningsvis var hengt ut som klimasynder.

Og som om dette ikke var nok. Marthe Bogstad påpekte helt riktig at metan er en kortlivet klimagass som etter 10-12 år er brutt ned og på nytt går inn i det naturlige karbonkretsløpet på jorda. En konstant produksjon og forbruk av norsk storfe- og sauekjøtt, som står for en stor andel av det årlige utslippet som rapporteres fra norsk matproduksjon, bidrar ikke til en eneste tidels grad av oppvarming i atmosfæren. Dette i motsetning til utslipp av CO2 fra fossile kilder, der absolutt alle utslipp blir akkumulert i atmosfæren og fører til global oppvarming.

Jeg blir oppgitt når faktafeil og sjølmotsigelser blir satt i system i et så viktig spørsmål for norsk matproduksjon. Men når misforståelsene er så åpenbare, er det likevel håp om at de kan ryddes av vegen i en mer opplyst debatt om sammenhengene. Men det skjer vel neppe i en valgkamp der hovedsaken er å forsvare sine standpunkter uansett hvor feilfundert de er.