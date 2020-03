Legg til at problemet ikkje er menneskeskapt eller kan endrast av menneske eller alle andre har ansvar for å gjere noko med, og len deg tilbake i sofaen og gi faen med godt samvit.

På alle tidspunkt i historia har nokon kjempa for å gjere verda betre. Folket har organisert seg for å endre grunnleggande problem samfunnet har stått overfor, og stått i harde kampar for å overtyde dei som har makt. Generasjonane før oss har, med eigen økonomisk tryggleik i potten, streika for betre rettar, organisert seg i fagrørsler, kvinnerørsler, målrørsler, fråhaldsrørsler, politiske parti og andre folkerørsler for å få gjennomslag for sakene sine. Folk har gått i demonstrasjonstog, fakkeltog, lenka seg fast og samla inn underskrifter for å skape blest og snu politiske vedtak.

Vår tids nyvinning innanfor sjangeren aktivisme er å finne saman på Facebook. Og for mange er den viktigaste kampen å kjempe for retten til å sleppe å gjere noko med problema verda står overfor.

Denne forma for Facebook-aktivisme er ein slags organisert passivitet i eit lukka rom på internett, der døra er låst, i fall nokon skulle prøve å komme til med informasjon som ikkje passar inn. Eller alternative sanningar, som det heiter i dag. For i vår tid samlar folket seg i lukka Facebook-grupper der dei kjempar for å sleppe å ta innover seg problem samfunnet og verda står overfor.

Denne aktivismen for passivitet er eit slags digitalt fakkeltog mot fakta og fornuft, med forakt for vitskap. Folk står saman i lukka rom der ein gløtt ut av vindauget gir fleire svar enn empirisk forsking, der det du kjenner på gikta har same tyngd som meteorologi og der nokon du har snakka med er ei like truverdig kjelde som ein professor innanfor eit fagfelt.

Eg må stadig vekk klype meg i armen i vantru over kva folk kan få seg til avfeie som usanningar, fordi det ikkje passar med verdsbildet deira. Du lyg så du trur det sjølv, sa vi til kvarandre då vi var ungar, dersom nokon av oss hadde lulla seg inn i ei løgn for å sleppe unna trøbbel. Den gongen var det gøy og ufarleg. No er eg redd for kor langt det skal gå.

For det ser ut som det er nettopp det som skjer med mange, at løgnene blir gjentatte mange nok gonger til at dei blir sanne. Den digitale verda gjer det mogleg for folket å operere i ei avgrensa røynd der ingen korrigerer dei. Algoritmane bidrar heller ikkje noko særleg, der dei forer oss med stoff dei veit vi vil ha, utan å sjekke kjeldene.

Og i lukka grupper der alle er einige om målet, sånn som i Facebook-grupper der målet er å bevise at vi menneske ikkje har noko ansvar for klimaendringane, og såleis heller ikkje kan gjere noko for å stogge dei, er det heller ingen motstand mot nettopp usanningar som slår fast målet. Jorda er ikkje flat lenger, men kanskje ho blir det igjen berre du seier det mange nok gonger til deg sjølv utan motstand?

Kunnskap er makt, men det er dessverre også mogleg å tileigne seg makt ved å avfeie kunnskap. Ein av metodane til den amerikanske presidenten Donald Trump er nettopp det. Skamlaust avfeiar han fakta og gjer eigne analysar til sanningar. Sjølv om fagfolk seier det motsette. Det er på langt nær første gongen i verdshistoria at det skjer, og Trump er ikkje åleine om å gjere det. Metoden funkar som berre det. Når den amerikanske presidenten seier det, betyr det også at det må vere sant. Han er jo verdas mektigaste mann!

Problemet med klimadebatten for mange er at dersom dei lyttar til forskinga fagfolk har gjort på klimaendringar, kan det gå utover dei sjølve. Ved å avfeie det faktumet at klimaendringane er menneskeskapte, slepp folk å ta ansvar, slepp å endre vanane og levesettet sitt. Flaks. Og kven veit om det eigentleg går til helvete? Det snødde jo i går, sjølv om dei seier at vintrane skal bli kortare. Det var det eg sa! Vi har ikkje klimaendringar.

Og så er det berre å lene seg tilbake i sofaen og gi faen med godt samvit, nok ein gong.