Faglig kompetanse i lederstillinger

I høst har Landbruks- og matministeren ansatt to ledere i viktige stillinger innen sitt departement. To dyktige og godt kvalifiserte kvinner har blitt utnevnt i statsråd som direktør for Mattilsynet og som ekspedisjonssjef i Avdeling for matpolitikk i Landbruks- og matdepartementet.

Utnevnelsene innebærer imidlertid en skifte i ansettelsespolitikk for ledere i Landbruks- og matdepartementet. Det er første gang i departementets mer enn 100-årige historie at det ikke er toppledere med kompetanse innen dyrehelse i departementet eller de to underliggende institusjonene Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Ulike sykdommer hos dyr representerer utfordringer for myndigheter og samfunnet. Eksempler er infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier, afrikansk svinepest og skrantesyke som på ulike måter påvirker dyreeiere og næringer, men også forbrukere av mat og brukere av natur.

Forebyggende tiltak på kort og lang sikt er viktig, noe som krever faglig kompetanse på alle nivåer fra sentral ledelse i departementet og underliggende etater til de som jobber i felten.

I Landbruks- og matdepartementet og i de underliggende institusjonene er det dyktige fagpersoner som kan gi innspill ved utarbeidelse av lover og regler og annen politikkutforming. Dyrehelsefaglig kompetanse hos topplederne i departementet er etter min vurdering ønskelig for arbeidet med regelverk, men ikke strengt tatt nødvendig.

Betydningen av fagkunnskap i det daglige arbeidet i et departement illustreres imidlertid ved at tilsvarende stillinger og funksjoner innen helsesektoren er bemannet med personer med utdannelse innen humanmedisin.

Det vil kunne skje utbrudd av dyresykdommer der behovet for rask og korrekt reaksjon er helt avgjørende for utfallet. En «storbrann» i landbruket i form av et utbrudd av munn- og klauvsyke, svinepest eller Newcastle disease på Jæren eller andre husdyrtette områder er krevende. Da må lederen for hovedbrannstasjonen – statsråden – ha faglig kompetente brannsjefer i form av toppledere som umiddelbart kan foreslå og iverksette velfunderte tiltak.

Vi har nå tre dyktige ledere ved Mattilsynet, Veterinærinstituttet og den aktuelle avdelingen i departementet. Ingen har veterinærmedisinsk grunnkunnskap. Det er betimelig å spørre: Har statsråden en konkret plan for hvordan krisehåndteringen her i landet skal skje hvis det verst tenkelige skjer.