Faglig forankring – forslag til SV

Mange tar tak i ordningen med prisnedskriving på korn. Spørsmålet er om en slik ordning fremmer økt selvforsyning. Ja, den som spør i skogen får ulike svar.

Ordningen fører til et lavere kostnadsnivå for husdyrprodukter enn en ellers ville hatt. Så lenge prisuttak i markedet er vanskelig, så kan en argumentere med fordelen ved kostnadsreduksjoner. Noen prisnedskriving på gjødsel var likevel umulig å få til, selv om dette ville gi samme effekt, et lavere kostnadsbilde på sluttproduktet.

Internt i næringa, innen faglaga. De ulike produksjoner, og blant landbrukspolitikere, hersker det uenighet om mange ting knyttet til dette elementet i landbrukspolitikken. Etter 30 års diskusjon er uenighet og manglende forståelse for hverandre sine synspunkter de samme og vegen videre like uklar.

Hva med å begynne med en faglig tilnærming? Start med husdyr- og plantefolk fra Ås, legg til gammeldagse landbruksøkonomer, (finnes vel ikke lengre på Ås). Ta med folk fra Tine og Nortura som skjønner at soya må utfases av markedsmessige hensyn, få inn noen som skjønner konsekvensene for våre grasarealer om de ikke høstes, noen som kan tollsystemet og begrensningene for markedsuttaket, så må noen med innsikt i balansen mellom de ulike produksjoner, jordbruksavtalen og budsjettmidler fra statskassa også delta.

Besvergelser løser ingenting. La fagfolk foreta en faglig utredning hvor ulike faktorer forklares og vurderes. La disse få komme med forslag til mulige endringer. Kanskje kommer vi videre, kanskje blir noen klokere etter en slik faglig tilnærming, hvor økt selvforsyning ligger i bunnen.

Dersom dette blir resultatet av SV sine krav til endret jordbruksavtale for 2023, så har vi kommet et langt stykke videre. Kravet om å flytte noen hundre millioner endrer ingenting av varig verdi. Min oppfordring til de som ønsker noe annet enn dagens løsning er, sørg for alternativer blir utredet på et faglig grunnlag. Så kan vi snakkes.