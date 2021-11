Færre enn 60 levende ulver våren 2021

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nationen tar feil når dere hevder: «Naturvernforbundets oppskriftsmessige klage på jaktkvotene ser utelukkende hen til de 54-57 ulvene som ble registrert i Norge sist vinter. Klagen ser bort fra de 52-56 øvrige ulvene som levde i grenserevir mellom Norge og Sverige, og de mange ulvevalpene som er født på norsk jord etter at den offisielle tellingen tok slutt….Denne klagen kan klima- og miljøminister Espen Barth-Eide (Ap) trygt se bort fra.»

Dette er helt feil, Nationen!

Naturvernforbundet ser ikke «hen til de 54-57 ulvene som ble registrert i Norge sist vinter». Tallet 54-57 ulver er levende helnorske ulver pluss levende grenseulver talt med en faktor på 0,5. Poenget som Nationen ikke vil se, slik også nemndene misbruker bestandstallene, er at dere ikke trekker fra døde ulver i bestandstallene.

Dere regner også med allerede skutte familiegrupper i tallmaterialet og dere teller alle ulver som lever i grenseflokker som norske.

Naturvernforbundet påpeker at det er feil å ta med døde ulver og utrydda familiegrupper når man skal beregne neste års bestand. Oss bekjent bidrar ikke døde ulver med reproduksjon.

Siden 01.12 2020 er 30 ulver kjent drept i Norge, inkludert to familiegrupper. Når vi trekker drepte ulver fra forskernes siste bestands-rapport (www.rovdata.no) stod vi før sommerens ynglinger med netto 28-29 helnorske ulver fordelt på tre helnorske familiegrupper, fire revirmarkerende par samt noen streifdyr.

I tillegg var det 52-56 ulver i sju grenseflokker. De teller i bestandsmålet som 0,5, noe som gir 26-28 ulver i 3,5 grensefamilier. Totalt var det dermed kjent 54-57 ulver i 6,5 familiegrupper i Norge per april 2021. Det er denne bestanden nemndene skal basere sine jaktkvoter på.

Etter dette har det vært noen ynglinger. Vi vet ikke hvor mange, men noen skjer trolig i allerede eksisterende familiegrupper. Det foregår også noe utvandring og noe innvandring, men dette er ukjente faktorer foreløpig.

Noen ulver kan dø uten at de registreres. Selvfølgelig kan man ikke gjette på antall familiegrupper, valper, antall døde ulver eller inn- og utvandring etter at offisiell telling tok slutt.

Det sier også vi klart fra om: Naturvernforbundet vil ikke gjette på tall, men vi forholder oss til de bestandsregistreringer, dokumentert drepte ulver og de fakta som forskningen frambringer! Vi mener også nemndene og Nationen må forholde seg til netto faktatall!

Basert på netto 54-57 ulver og 6,5 familiegrupper er det nå satt total jaktkvote for ulv i Norge i vinter på 59 ulver og fire familiegrupper, hvorav tre helnorske samt en grensefamilie.

Det mener Naturvernforbundet er meningsløst og statsråd Barth Eide kan ikke se bort fra den triksingen med tall som rovdyrnemndene og Nationen gjør for å tekkes sine interesser. Dette er feilformidling som får folk til å tro at det er mye mer ulv enn det som faktisk finnes. Nationen kan mene hva dere vil om ulv, men å forsøke å sverte Naturvernforbundet på feil premisser er for dumt.