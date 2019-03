Avisens lederskribent har rett i at det har blitt flere statsansatte i Norge gjennom flere tiår – under flere regjeringer. Det er ikke unaturlig når folketallet i Norge har økt.

Men en fersk Difi rapport viser at fra 2016 til 2017 gikk antall ansatte i departementene ned med 2,2 prosent. I direktoratene gikk antallet ned med 0,9 prosent. Det er altså 254 færre ansatte i departementer og direktorater i 2017 enn det var i 2016.

Hvis vi ser bort fra omorganiseringer, ble det 446 færre ansatte. Samtidig vokser statsforvaltningen på prioriterte områder som politi, barnevern og arbeid. Syv av ti statsansatte jobber utenfor Oslo.

Debatten etter Difi-rapporten har dessverre handlet mer om antall ansatte i hele statsforvaltningen. Det var 5477 færre ansatte i statsforvaltningen i 2017 enn i 2016, men dette skyldes i hovedsak omorganisering. Den norske kirke blitt et eget rettssubjekt og deler av Jernbaneverket har blitt Bane NOR.

Dermed er flere tusen ansatte formelt sett ikke lenger en del av statsforvaltningen. Justert for disse omorganiseringene ble det 889 flere ansatte i statsforvaltningen. Dette inkluderer altså flere ansatte i politi, barnevern og beredskap. Veksten er også lavere enn sysselsettingsveksten for øvrig, som medfører at andelen av som jobber i statsforvaltningen går ned i forhold til den generelle sysselsettingen.

Regjeringen jobber hele tiden for å effektivisere offentlig sektor. Gjennom å jobbe smartere kan ressurser flyttes fra administrasjon til tjenester. Det vil komme nordmenn til gode – over hele landet.