Som ny skogeier i fjor kom jeg over begrepet Skogfondsmidler. Jeg hadde en rekke framstøt for å få greie på hva dette var, hvor de befant seg, prosessen vedrørende bruken av midlene og størrelsesorden på fondet tilhørende min eiendom.

Runddansen endte til slutt innom advokatene Bjørbæk i Bø som etter noen dagers betenkning anbefalte at jeg skrev en søknad til Landbruksdirektoratet om å få tilgang.

Jeg er levende opptatt av vi skogeiere utvikler skogbruket i Norge og at vi er langt mer aktiv innen foredling enn hva vi er nå. Skogfondmidlene er viktige midler som bør omsettes i skogtiltak for å bedre skogdriften. Hvis det er slik at over en milliard kroner står mer eller mindre ubrukt på skogfondene hos statsforvalterne, må det være feil et sted.

At statens fagfolk brukes til å regnskapsføre skogfond, må være et misbruk av deres kapasitet og kompetanse, den har vi sterkt behov for i utviklingen av skogbruket.

Min konklusjon er følgende:

1. Avsetning til skogfond er et viktig og godt grep for skogbruket.

2. At skogsjef/herredsskogmester godkjenner bruken av midlene er også uproblematisk.

3. Men at disse midlene skal ligge bortgjemt på kontoer hos Statsforvalteren, er lite hensiktsmessig. Få midlene på konto hos skogeier slik at vi tar dem mer effektivt i bruk.