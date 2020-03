EUs solidaritet står ikke for fall

Jeg leser i Nationen 26. mars at leder Reidun Berntsen Heggen i Ungdom mot EU ser sitt snitt til å angripe EU igjen. Javel, det var et spesielt tidspunkt for en slik debatt.

Verden står overfor en enorm katastrofe og flere og flere dør hver eneste dag av covid-19. Verdens helsepersonell står i frontlinjen og jobber dag og natt for å bekjempe denne pandemien. Midt oppe i alt dette finner nei-siden tid til å dreie fokuset vekk fra koronaviruset og over til EUs tydeligvis mangel på solidaritet.

Det har gått som en farsott i media de siste dagene at EU tydeligvis brutt sine egne prinsipper om solidaritet. Dette får vann på mølla hos de trofaste nei-forkjemperne som dag og natt utrettelig står på for å finne en liten vinkel i europeisk politikk de kan utnytte til sitt livs store prosjekt: Få europeisk samarbeid til å se håpløst ut.

Nå påstår de at ingen EU-land hjelper Italia i denne krisen. La meg bare avblåse hele den planlagte kakefesten hos Nei til EU med en gang. Sist fredag sendte Frankrike 1 million ansiktsmasker og 20.000 beskyttelsesdrakter til Italia. Dette må jeg sannelig si er en god del. I tillegg viser det seg også at Tyskland tar inn pasienter fra Frankrike og Italia. Dette er vel også solidaritet? Hva med at Østerrike sender 1,6 millioner ansiktsmasker til Italia, da? I tillegg har Tyskland annonsert at de vil sende 1 million ansiktsmasker til Italia denne uken.

Det anser jeg som gode solidariske forsendelser med utstyr som tydeligvis ikke har kommet frem til news feeden til Nei til EU.

I tillegg nevner Heggen statsgjelden til Hellas og EUs kontroll over budsjettene. Ja, det stemmer at EU stiller krav til budsjettene. Kravet er at Hellas ikke kan gå med for stort underskudd fordi dette kan påvirke andres økonomier negativt. Dette kan da ikke være urimelig. Når Hellas har hatt pensjonsalder på 58 og går med budsjettunderskudd som kan påvirke andre lands økonomi, må det være på sin plass å stille krav til at alle drar i samme retning. Det at alle tar en del av lasset og drar i samme retning er vel solidaritet?

Til slutt er Berntsen Heggen innom Moria. Flyktningene i Moria er helt klart i en veldig vanskelig situasjon.

Det er forøvrig 65 millioner flyktninger på rømmen i verden i dag. Vi kan ikke hente alle til Norge, og vi kan ikke fly inn noen til Norge under denne pandemien uten å risikere egne borgeres liv. Jeg håper vi sammen kan finne en løsning på flyktningproblemene slik at ingen trenger å leve i nød.

La oss avblåse alle planlagte brexit-lignende kakefester og i stedet vise solidaritet med Europa.