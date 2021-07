EUs klimaplan spenner bein på norsk skogsatsing

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Jeg har brukt mye tid på å studere EUs nye klimaplan «Klar for 55». Ikke fordi jeg er så interessert i hva EU-byråkratiet skriver i seg selv, men fordi planen kan få dramatiske konsekvenser for Norge og norsk næringsliv. Noe av det jeg er mest bekymret for, er norsk skogbruk.

Les også: EU og hogstmetoder

EUs plan er dårlig nytt for dem som ønsker å utnytte skogens potensial til økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og store utslippskutt. I planen fremgår det blant annet at EU ikke har noen tro på bruken av skogprodukter til bioenergi og at unionen kan komme til å forby nasjonale støtteordninger for bruk av biomasse til energi.

EUs syn på dette gir kanskje mening i land som Danmark eller Tyskland der det er utfordringer knyttet til å bruke matjord til å produsere biodrivstoff. Men å bruke norske skogressurser som ellers ville stått ubrukt til å produsere biodiesel, gir verken redusert matproduksjon eller økte matpriser.

Les også: EUs skogstrategi og hogstformer

Som resten av «Klar for 55»-planen representerer kapittelet om skogbruk en tenkemåte tilpasset de store landene på kontinentet og der forståelsen av mulighetene og utfordringene her nord synes nærmest fraværende. Man kan si at dette er gjenkjennelig fra EU-byråkratiet, men jeg opplever at klimaplanen er eksepsjonell i sin manglende forståelse for at Europa er mangfoldig.

Annonse

Norge trenger en klimaplan tilpasset Norge, ikke en klimaplan tilpasset Brussel og Paris.

Et positivt signal i planen er at den legger opp til å øke bruken av tre i bygninger. Men for å sikre lønnsomheten i uttak av trevirke til slike konstruksjoner er det uheldig at man stenger døra for å utnytte avkapp og mindre gode deler til blant annet biodrivstoff.

Les også: Norske Skogbruker utøver miljøvern i praksis

Det er også svært problematisk at EU-kommisjonen ser ut til å ønske nærmest å forby den vanligste formen for hogst i Norge, såkalt flatehogst. Denne hogstformen kan ha sine utfordringer i søreuropeiske skoger, men i Norden er det helt andre forhold, og flatehogst er ofte nødvendig blant annet for å oppnå god nyvekst av skog.

For mange europeiske land er skogbruk nærmest en kuriositet. For Norge har skogbruk sammen med utnyttelse av ressursene i havet vært hjørnesteinen i vår økonomi i uminnelige tider. Selv om skogbruk akkurat nå utgjør en mindre del av norsk økonomi, så gjør vi et stort feiltrinn om vi godtar en EU-plan som kan hindre næringen i å bli viktigere i framtida. Vi må aldri glemme hvor vi kommer fra.

Jeg synes det er skremmende at regjeringen med Sveinung Rotevatn i spissen går inn for en plan som kan skade en næring som ikke bare er historisk viktig for nasjonen Norge, men som også kan være en av framtidsnæringene våre.

Rotevatn sa til NTB 14. juni at han frykter «at Norge blir stående utenfor det gode klimaselskapet» dersom vi ikke godtar EUs klimaplan. Jeg synes vel det er billig å selge ut en av Norges viktigste næringer for at Rotevatn skal få delta i et par ekstra cocktailselskap i Brussel.